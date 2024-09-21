Израиль ввел ограничения на массовые собрания из-за угрозы обстрелов с Ливана

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Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны из-за угрозы обстрелов со стороны Ливана. Об этом сообщила армия обороны страны ЦАХАЛ. Отмечается, что запрет касается массовых собраний граждан.
По данным ведомства, ограничения распространяются на массовые собрания к северу от Хайфы, гражданам запрещается собираться в количестве более 30 человек на открытой местности и 300 — в закрытом.
Ранее ЦАХАЛ сообщал, что Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. В заявлении указывалось, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.
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