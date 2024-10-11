Небензя: Израиль не считается с жертвами среди гражданских при атаках на Ливан

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя осудил действия Израиля в ходе военной кампании против Ливана, обвиняя его в игнорировании норм международного гуманитарного права и пренебрежении жертвами среди гражданского населения.
Небензя заявил, что Израиль рассматривает эти потери как «сопутствующий ущерб», действуя по принципу «лес рубят — щепки летят».
С 1 октября Израиль ведет сухопутную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, сопровождаемую массированными воздушными ударами. В результате боевых действий погибло более 2 тысяч человек, а более миллиона стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе среди командиров, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные атаки на израильскую территорию. Израиль называет своей главной целью военной операции создание условий для возвращения 60 тысяч эвакуированных жителей севера страны.
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«Власти Западного Иерусалима откровенно попирают принципы международного права и не считаются с гражданскими жертвами», — подчеркнул Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
С 1 октября Израиль ведет сухопутную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана, сопровождаемую массированными воздушными ударами. В результате боевых действий погибло более 2 тысяч человек, а более миллиона стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе среди командиров, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные атаки на израильскую территорию. Израиль называет своей главной целью военной операции создание условий для возвращения 60 тысяч эвакуированных жителей севера страны.
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Елена Перлова