ЦАХАЛ: сотня военных самолетов Израиля атаковала 120 целей за час на юге Ливана

Фото: iStock/e-crow
Сотня военных самолетов ВВС Израиля атаковала за час 120 террористических целей на юге Ливана. Об этом сообщила ЦАХАЛ. Отмечается, что столь масштабную военную операцию провели «на основе точных данных» от разведки.
«На основе точных данных военной разведки ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию и в течение часа нанесли удары по более чем 120 террористическим целям на юге Ливана», — указано в заявлении армии Израиля.ЦАХАЛ уверяет, что все 120 целей — объекты ливанского движения «Хезболла», его региональных подразделений, элитного отряда «Радван», ракетных сил и разведки.
Читайте также:
Израиль сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»
Вместе с лидером «Хезболлы» погиб глава иранского спецназа, заявили в Британии
Стало известно, как «Моссад» заминировал пейджеры для «Хезболлы»
Данил Пономарев