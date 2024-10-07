Постпред Израиля в ООН Данон: в Израиле обсуждают ответ на атаку Ирана

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Кабмин Израиля обсуждает будущий ответ на атаку со стороны Ирана. Как отметил израильский постпред в ООН Дэнни Данон, для этого выберут способ и место.
«Мы обсуждаем это», — ответил Данон на пресс-подходе журналистам.Он также уточнил, что ответ произойдет в обязательном порядке. Иран ударил по Израилю 1 октября баллистическими ракетами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тогда порекомендовала местным держаться ближе к бомбоубежищам. Один из представителей ЦАХАЛ отмечал, что для Ирана «будут последствия».
Перед этим Иран негативно отреагировал на ликвидацию израильскими военными генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.
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Никита Кротов