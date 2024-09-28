Mehr: командир сил «Кудс» КСИР в Ливане погиб при атаке Израиля на Бейрут

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Во время израильского авиаудара по Бейруту погиб командир сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан. Об этом сообщает Mehr.
«Бригадный генерал, командующий силами «Кудс» в Ливане Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту вместе с мучеником Хасаном Насруллой», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Кроме того, при ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибло более десяти человек. Больше ста человек получили ранения.
Известно, что обстановка на границе Ливана и Израиля остается напряженной. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призывал ливанцев покидать районы, где хранятся вооружения шиитской группировки «Хезболлах».
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Никита Кротов