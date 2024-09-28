Минздрав Ливана: при ударах по Бейруту погибли свыше десяти человек

При авиаударах по Бейруту погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщили в Минздраве Ливана. Как сообщалось ранее, группировка «Хезболлах» подтвердила гибель своего генсека Хасана Насруллы. Пресс-служба организации отметила, что он был руководителем движения почти три десятка лет.