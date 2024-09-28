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Минздрав Ливана: при ударах по Бейруту погибли свыше десяти человек

28 сентября 2024, 15:49
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

При авиаударах по Бейруту погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщили в Минздраве Ливана. Как сообщалось ранее, группировка «Хезболлах» подтвердила гибель своего генсека Хасана Насруллы. Пресс-служба организации отметила, что он был руководителем движения почти три десятка лет.


Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что Израиль масштабно атаковал главный военный штаб «Хезболлах» в Бейруте. Израильские войска хотели ликвидировать лидеров группировки. Обстановка на ливано-израильской границе в настоящее время напряженная с начала боевых действий в секторе Газа в прошлом году.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам.

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#война
#смерть
#новости
Песков: ядерная доктрина — ответ Западу на подготовку к войне с Россией
Песков: корректировка ядерной доктрины — зеркальный ответ Западу
28 сентября 2024, 15:59

Фото: Сайт Кремля

В Кремле назвали корректировку ядерной доктрины России зеркальным отражением на действия Запада. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 сентября журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По данным официального представителя, Кремль расценивает заявления должностных лиц на Западе о подготовке к войне с Россией, как официальную позицию стран.
«Мы строим свое понимание о подходах наших визави, или наших партнеров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — заявил Песков.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Говоря об «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания», президент подчеркнул, что военная агрессия в отношении Россию со стороны другого государства, которая поддерживается любой ядерной державой, будет рассматриваться как совместное нападение.

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#рф
#ядерное оружие
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В Германии оценили встречу Зеленского с Трампом
Spiegel: Зеленский нервничал во время встречи с Трампом и испытывал дискомфорт
28 сентября 2024, 15:48

Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно нервничал и испытывал дискомфорт во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Владимир Зеленский, представ в пятницу перед камерами вместе с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выглядел, будто у него скрутило живот», — говорится в материале.
Обозреватели также отметили, что Зеленский очень старательно делал вид, что держит «свои черты лица под контролем».

Кроме того, журналисты подчеркнули, что бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, стал так реагировать на фоне слов республиканца о его хороших взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным.

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#мир
#сша
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#новости
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«Хезболла» подтвердила гибель генсека движения Насруллы
28 сентября 2024, 15:03

Фото: iStock/Ruma Aktar

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Согласно информации заявления, Насрулла руководил движением на протяжении практически 30 лет. Ранее в Бейруте прогремела серия примерно из 10 взрывов.

Напомним, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения. В настоящее время обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в Газе с прошлого года.

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#израиль
#ливан
#смерть
#операция
#конфликт
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В Германии назвали позором выступление Зеленского на встрече с Трампом
Spiegel: выступление Зеленского на встрече с Трампом оказалось позором
28 сентября 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
Согласно информации источника, выступление Зеленского «было низшей точкой в его поездке в США». Встреча Трампа с Зеленским, по оценке издания, продемонстрировала, что между ними «отсутствует химия».

Уточняется, что, когда кандидат в президенты США говорил о хороших отношениях с главой российского государства Владимиром Путиным, предводитель киевского режима «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным».

Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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В РАН описали «негативные образы» России в учебниках государств СНГ
В учебниках стран СНГ Россию назвали колониальным государством
28 сентября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/artisteer

В учебниках стран СНГ Россия представлена колониальным государством, «угнетающим» народы присоединенных территорий. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на исследование института РАН.
Ученые считают, что ложные факты, а также искажение формируют негативное отношение к российской стороне. Кроме того, в казахстанских учебниках критикуют советскую власть. В частности, упоминается голод 1921 года. Что касается политики Российской империи, она в учебниках Казахстана характеризуется «неэффективной и агрессивной».

В учебнике страны Ближнего Востока, а именно, Израиля СССР и Российская империя описаны антисемитскими государствами.

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#мир
#россия
#снг
#учебник
#ран
#новости
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В Госдуме обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Депутат Госдумы Шеремет обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
28 сентября 2024, 11:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США можно считать вмешательством в выборы американского президента. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что цель визита Зеленского в Соединенные Штаты заключается в поддержке Камалы Харрис как кандидата на пост главы государства. Шеремет выразил надежду, что американские федеральные правоохранительные органы «не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод», после чего выведут «мошенников» на чистую воду.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#сша
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#джо байден
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы
28 сентября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/shmooj

ЦАХАЛ ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насрулла. Об этом официальное заявила Армии Израиля в субботу 28 сентября.
Иран ранее опровергал слух о ликвидации Хасана Насруллы. Сообщалось, что целью атаки ЦАХАЛ в Бейруте был генеральный секретарь «Хезболлы». Позже власти Ирана заявили, что ни один из высокопоставленных лидеров «Хезболлы» не погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту.

27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения.

Возможность ликвидации Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения не исключал и президент США Джо Байден. При этом американский президент отметил, что Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия.

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#иран
#израиль
#ливан
#цахал
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Индия отказалась покупать газ РФ с «Арктик СПГ — 2» — Reuters
28 сентября 2024, 10:43

Фото: istockphoto/NiseriN

Индийская сторона отказалась приобретать российский газ от «Арктик СПГ – 2», пишет Reuters.
«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — пояснил индийский министр по нефтяным вопросам Панкадж Джайн.
Вместе с тем российский лидер Владимир Путин на встрече с советником индийского премьера по вопросам национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом отмечал укрепление российско-индийского стратегического партнерства.

Он считает, что двустороннее сотрудничество государств начало усиливаться после визита руководителя правительства Индии Нарендры Моди в Москву в июле.

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#мир
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#новости
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МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»
Захарова: РФ может предъявить претензии по теракту на «Севпотоках» новым странам
28 сентября 2024, 10:31

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Уточняется, что досудебные претензии предъявлены Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Захарова отметила, что на очереди и другие страны, которые могут иметь отношение к данному теракту.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подрывы российских экспортных газопроводов являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать подобные действия, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами.

Однако эти обязательства не выполняются, заключила Захарова.

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