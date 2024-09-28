Минздрав Ливана: при ударах по Бейруту погибли свыше десяти человек

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При авиаударах по Бейруту погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщили в Минздраве Ливана. Как сообщалось ранее, группировка «Хезболлах» подтвердила гибель своего генсека Хасана Насруллы. Пресс-служба организации отметила, что он был руководителем движения почти три десятка лет.
Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что Израиль масштабно атаковал главный военный штаб «Хезболлах» в Бейруте. Израильские войска хотели ликвидировать лидеров группировки. Обстановка на ливано-израильской границе в настоящее время напряженная с начала боевых действий в секторе Газа в прошлом году.
До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с призывом к ливанцам.
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Никита Кротов