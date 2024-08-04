В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет

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Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 30 ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.
Согласно информации ЦАХАЛ, большинство из тридцати ракет перехватила система противовоздушной обороны Израиля. Уточняется, что один снаряд был найден в районе Бейт-Гигель, несколько боеприпасов упали на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Под удар попал Галилейский полуостров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
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Ранее сообщалось, что север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Под удар попал Галилейский полуостров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в ночь на воскресенье, 4 августа, вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.
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Екатерина Коршунова