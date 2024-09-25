«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что осуществило запуск ракеты по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в социальных сетях.
Согласно информации движения, запуск был осуществлен в 06.30 утра. По данным ливанского телевидения, «Хезболлах» впервые использовало дальнобойную баллистическую ракету «Кадер-1».
Иные подробности в настоящее время не сообщаются.
Напомним, в понедельник, 23 сентября, генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». С прошлой недели израильские Военно-воздушные силы осуществляют массированные удары по объектам движения «Хезболлах» в различных районах Ливана.
Читайте также:
«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем
Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников
Генсек «Хезболлы»: взрывы устройств в Ливане ведут к объявлению войны Израилю
Иные подробности в настоящее время не сообщаются.
Напомним, в понедельник, 23 сентября, генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». С прошлой недели израильские Военно-воздушные силы осуществляют массированные удары по объектам движения «Хезболлах» в различных районах Ливана.
Читайте также:
«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем
Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников
Генсек «Хезболлы»: взрывы устройств в Ливане ведут к объявлению войны Израилю
Екатерина Коршунова