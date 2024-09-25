«Хезболла» заявила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива

Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что осуществило запуск ракеты по командному пункту израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом, ответственному за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в социальных сетях.