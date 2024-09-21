Небензя раскритиковал политические шаги США и их союзников

Фото: МИД России
Действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники. Об этом заявил посол России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном взрыву пейджеров в Ливане, сообщает РИА Новости.
«Именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – отметил он.
Небеня также отметил, что события в Сирии и Ливане привели к тому, что напряженность на Ближнем Востоке перешла в «новое высокотехнологичное измерение». Постоянный представитель подчеркнул, что это крайне опасная ситуация.
20 сентября израильские войска атаковали столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».
Позже стало известно, что Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над северным израильским городом Цфат. В густонаселенных районах населенного пункта Галилея была объявлена воздушная тревога.
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Александр Климов