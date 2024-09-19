Генсек «Хезболлы»: взрывы устройств в Ливане ведут к объявлению войны Израилю

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Израиль устроил массовые взрывы электронных устройств в Ливане, что является терактом и геноцидом, а потому ведет к объявлению войны. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла во время телеобращения. По его словам, Израиль перешел все красные линии и подверг опасности мирное население страны.
«Противник перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане», — объявил Насрулла.Лидер движения добавил, что массовые взрывы в Ливане — «военное преступление, масштабный теракт и геноцид, ведущий к объявлению войны».
Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. О том, что происходит в стране читайте в материале «Радио 1».
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