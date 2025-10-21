Достижения.рф

Хиллари Клинтон обвинила Трампа в «разрушении» Белого дома из-за реконструкции

Клинтон раскритиковала проект Трампа по строительству бального зала в Белом доме
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в «разрушении» Белого дома из-за его планов по масштабной реконструкции.



Политик выразила возмущение в своём блоге, комментируя намерение Трампа снести часть Восточного крыла для создания прохода к новому бальному залу.

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — написала Клинтон.
Ранее Трамп объявил о проекте реконструкции резиденции стоимостью около 200 миллионов долларов. По словам американского лидера, обновление Белого дома призвано «придать ему новый блеск», однако заявление вызвало волну критики со стороны оппозиции.
