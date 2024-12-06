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Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

Хинштейн сообщил, что приступит к работе в Курской области 7 декабря
Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Александр Хинштейн, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Курской области, начнет работу в регионе 7 декабря. Об этом врио областного главы написал в своем Telegram-канале.
На следующий день после встречи с главой Российской Федерации Хинштейн рассказал о первых шагах в новой должности. По его словам, он начнет с того, что осмотрится и поймет, какие задачи необходимо решать в первую очередь.

По данным РИА Новости, Хинштейн постарается оставаться максимально открытым политиком и продолжит вести свои социальные сети.



Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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В России объяснили причины назначения Хинштейна врио главы Курской области
Политолог Слатинов: Хинштейна назначили врио главы Курской области за его навыки
06 декабря 2024, 17:57

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн является политиком федерального уровня с очень большими связями, который может выступать в роли лоббиста и координатора. Об этом заявил политолог, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов, передает РБК.
По словам Слатинова, Смирнов, являясь кабинетным чиновником, не предпринял серьезных усилий для привлечения федеральных ресурсов. Политолог подчеркнул, что частые визиты в Москву не повлияли на его политический и управленческий вес, который оказался недостаточным для решения проблем региона.

Слатинов заключил, что отставка Смирнова не стала неожиданной.

Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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#политолог
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#курская область
#губернатор
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Россия разместит «Орешник» в Белоруссии в 2025 году
Ракетные системы "Орешник" появятся в Белоруссии во второй половине 2025 года
06 декабря 2024, 17:48

Фото: kremlin.ru

Российские комплексы "Орешник" будут размещены на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – цитирует слова российского лидера ТАСС.

По словам президента, поставка «Орешника» в Белоруссию будет осуществляться по мере наращивания серийного производства этих систем в России и поступления этих комплексов на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной безопасности.

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#вооружение
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#белоруссия
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Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной безопасности
06 декабря 2024, 17:06

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства.
Как передаёт ТАСС, документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

Путин пояснил, что для решения этих задач могут использоваться все имеющиеся силы и средства, в том числе российское тактическое ядерное оружие, расположенное на территории Белоруссии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина совершила ошибку, когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с РФ

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#безопасность
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Орбан пригрозил ЕС правом вето и потребовал деньги
Bloomberg: Орбан пригрозил ЕС правом вето, если Венгрия не получит деньги
06 декабря 2024, 16:58

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Венгрия наложит вето на проект следующего 7-летнего бюджета Евросоюза, если не получит все заблокированные деньги из бюджета и фондов сообщества. Об этом сообщил президент Виктор Орбан, передает Bloomberg.
Политик выразил уверенность, что Европейский союз прислушается к угрозе. Уточняется, что на сегодняшний день на счетах Венгрии в Брюсселе разморожены 12,5 млрд евро, которые могли закрыть нужды национальной экономики до конца 2026 года.

По словам Орбана, страна также имеет право и на другие средства из бюджета ЕС, однако этот вопрос Венгрия сможет поднять после 2026 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу не удалось выступить с единым заявлением по ситуации после выборов в Венесуэле из-за вето Венгрии. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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Трамп захотел изменить порядок проведения выборов в США
Newsweek: Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США
06 декабря 2024, 16:44

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Избранный президент США Дональд Трамп намерен поменять порядок проведения президентских выборов в стране. Об этом сообщает издание Newsweek.
По словам республиканского политика, он и его команда осуществят то, что «было необходимо в течение долгого времени». Трамп отметят, что изменения подразумевают появление бумажных бюллетеней, однодневного голосования, удостоверения личности избирателя и подтверждение гражданства.

Он также напомнил, что в Калифорнии, к примеру, власти штата не могут требовать удостоверение личности при голосовании гражданина США на выборах. Уточняется, что Трамп не поддерживает это.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Концерты Моргенштерна* отменили в Казахстане
Mash: концерты Моргенштерна* отменили в Казахстане из-за дружбы с Россией
06 декабря 2024, 16:24

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Концерты Алишера Моргенштерна* отменили в стране казахстанские власти, пишет Mash. Согласно официальным данным, причиной тому стала дружба с Россией, а также нежелание портить имидж самой республики.
По информации Telegram-канала, мероприятия должны были пройти в Алма-Ате и в Астане 7 и 8 декабря. У организаторов было разрешение от республиканского Минкульта, которое позже назвали ошибкой.

«Казахстан — дружественная России страна, у них нежелательный — нежелательный и у нас», — сказано в публикации канала.
Обозреватели также отметили характер композиций исполнителя, упомянув, что в них присутствует «непотребщина», включая нецензурную лексику и прочие черты творчества знаменитости.

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*Признан иноагентом в РФ
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В Грузии заявили, что Зеленский служит интересам других стран, а не Украины
06 декабря 2024, 16:06

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Владимир Зеленский вместо Украины и украинского народа служит интересам других стран. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По мнению политика, сегодня предводитель киевского режима также не принадлежит себе и своей семье. Таким образом Каладзе прокомментировал решение Киева о введении санкций в отношении 19 грузинских политиков.

Напомним, 4 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его шаг продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.

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#владимир зеленский
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Прямая линия с президентом 2025: когда, как и о чем спросить Владимира Путина
06 декабря 2024, 16:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подведёт итоги 2024 года и ответит на вопросы СМИ и граждан на прямой линии и пресс-конференции. О том, когда пройдет мероприятие и как задать вопрос президенту расскажет редакция «Радио 1».

Когда прямая линия с Владимиром Путиным в 2024

Президент России Владимир Путин подведет итоги 2024 года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которые состоятся в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сообщил спикер Кремля, добавив, что на мероприятие пригласят представителей иностранных СМИ.


Когда пройдет сбор вопросов для президента РФ


Сбор вопросов от граждан стартует в ночь с 7 на 8 декабря.

Как задать вопрос Владимиру Путину во время прямой линии


Как обычно, задать вопросы президенту можно по телефону, через СМС, на специальном сайте или с помощью чат-ботов в социальных сетях. К началу мероприятия глава государства будет ознакомлен с общим количеством поступивших вопросов. По словам пресс-секретаря, это станет возможным благодаря использованию искусственного интеллекта для обработки заявок.

В 2023 году вопросы президенту можно было отправить по номеру 8-800-200-40-40 или 0-40-40 (для СМС) или посредством сайта moskva-putinu.ru.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Одновременно с прямой линией состоится большая ежегодная пресс-конференция


С 2001 года Владимир Путин проводил два значительных публичных мероприятия: большую пресс-конференцию и прямую линию. Первая большая пресс-конференция прошла 18 июля 2001 года, на которой президент отвечал на вопросы как российских, так и иностранных журналистов. Прямая линия, стартовавшая 24 декабря 2001 года, представляла собой телевизионное шоу, в рамках которого Путин в прямом эфире отвечал на вопросы граждан России и других стран.

В 2020 году оба формата были объединены в «пресс-конференцию с элементами прямой линии», что было вызвано пандемией коронавируса, помешавшей проведению отдельных мероприятий. В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия окончательно слились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».


Как прошла прошлая прямая линия с Владимиром Путиным

Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» прошло 14 декабря 2023 года в московском Гостином Дворе. В колл-центр «Народного фронта», который собирал вопросы от граждан для президента, поступило 2 841 обращение в различных форматах. Жители страны сделали около 1 700 звонков, а также отправили порядка 700 тыс. СМС и более 100 тыс. ММС-сообщений.

Трансляция программы осуществлялась на шести телеканалах. За 4 часа и 3 минуты Владимир Путин ответил на более чем 80 вопросов от граждан и журналистов. На встрече присутствовали представители федеральных и региональных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в России.

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В ходе мероприятия президент обсудил специальную военную операцию на Украине, подчеркнув, что ее цели — денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины — остаются неизменными, и «мир будет достигнут, когда мы выполним наши цели». Путин поддержал идею уравнять права добровольцев, бойцов частных военных компаний и военных, а также отметил успехи российской экономики в условиях санкционного давления.

Он ответил на вопросы о взаимоотношениях с Евросоюзом и США, заявив, что российское руководство готово к переговорам с западными лидерами на взаимоприемлемых условиях. Кроме того, президент прокомментировал кризис на Ближнем Востоке, отношения России с Арменией и Молдавией, а также сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

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Песков: Сбор вопросов для прямой линии с Путиным начнётся 8 декабря
06 декабря 2024, 15:43

Фото: kremlin.ru

Кремль начнёт сбор вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в ночь на 8 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что организаторы прямой линии подключили к процессу обработки вопросов россиян искусственный интеллект.

Задать вопрос президенту можно как по телефону, так и отправив его в SMS-сообщении. Кроме того, можно написать на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным» или воспользоваться социальными сетями. Видеовопрос российскому лидеру можно записать через приложение для смартфона «Москва – Путину».

Прямая линия с президентом состоится 19 декабря.

Мероприятие пройдёт под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией главы государства. Также запланировано участие представителей западных СМИ.

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#владимир путин
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