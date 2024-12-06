Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Александр Хинштейн, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Курской области, начнет работу в регионе 7 декабря. Об этом врио областного главы написал в своем Telegram-канале.
На следующий день после встречи с главой Российской Федерации Хинштейн рассказал о первых шагах в новой должности. По его словам, он начнет с того, что осмотрится и поймет, какие задачи необходимо решать в первую очередь.
По данным РИА Новости, Хинштейн постарается оставаться максимально открытым политиком и продолжит вести свои социальные сети.
Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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По данным РИА Новости, Хинштейн постарается оставаться максимально открытым политиком и продолжит вести свои социальные сети.
Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Екатерина Коршунова