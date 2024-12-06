Отставку курского губернатора связали с хищениями при строительстве укреплений на границе

Алексей Смирнов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. Такую версию выдвинул Telegram-канал Mash.
По данным канала, отставка экс-главы региона была внезапной. Отмечается, что ни Смирнов, ни представители его аппарата до последнего не знали о предстоящих кадровых перестановках.
Согласно версии Mash, через некоторое время в отношении заместителей Смирнова Алексея Дедова и Романа Денисова могут возбудить уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере. Уточняется, что помимо них также могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Согласно версии Mash, через некоторое время в отношении заместителей Смирнова Алексея Дедова и Романа Денисова могут возбудить уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере. Уточняется, что помимо них также могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Екатерина Коршунова