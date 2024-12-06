В России объяснили причины назначения Хинштейна врио главы Курской области

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн является политиком федерального уровня с очень большими связями, который может выступать в роли лоббиста и координатора. Об этом заявил политолог, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов, передает РБК.
По словам Слатинова, Смирнов, являясь кабинетным чиновником, не предпринял серьезных усилий для привлечения федеральных ресурсов. Политолог подчеркнул, что частые визиты в Москву не повлияли на его политический и управленческий вес, который оказался недостаточным для решения проблем региона.
Слатинов заключил, что отставка Смирнова не стала неожиданной.
Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Слатинов заключил, что отставка Смирнова не стала неожиданной.
Напомним, 5 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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Екатерина Коршунова