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Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает РИА Новости.


По словам политика, в связи с уходом в отставку предыдущего главы региона, он должен был подписать указ об отставке правительства. Уточняется, что теперь госслужащие работают в качестве исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства Курской области.

Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.

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#рф
В Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Депутат Рады сравнил Зеленского с бомжом после претензий экс-советника Трампа
09 декабря 2024, 12:05

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Половина парламента Украины одевается как бомжи, копируя Владимира Зеленского. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он прокомментировал заявление бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд Зеленского во время встречи с Трампом в Париже неуважением к гражданам США.

«Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников? У нас этот колхозный стиль всем нравится — половина Рады ходят, как бомжи», — пояснил Дубинский.

Напомним, в субботу, 7 декабря, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая, по информации местных СМИ, продлилась всего 35 минут.

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#макрон
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Трамп высказался о жене Байдена
Трамп: жена Байдена была очень милой во время беседы в Париже
09 декабря 2024, 11:26

Джилл Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Избранный президент США Дональд Трамп назвал жену действующего американского лидера Джо Байдена Джилл милой после встречи в Париже. Об этом пишет New York Post.
По словам республиканского политика, в тот день Джилл Байден была очень милой. Трамп отметил, что их беседа получилась приятной.

Беседа Трампа и первой леди США состоялась на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Примечательно, что накануне супруга Байдена обвинила республиканца в эгоцентризме в ходе предвыборного выступления действующего президента в штате Джорджия.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день.

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#нато
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В Киев приехал кандидат в канцлеры ФРГ Мерц
Bild: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл в Киев
09 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/alzay

Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild.
«Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром», — говорится в материале.

По данным издания, намечена встреча лидера германской оппозиции с Владимиром Зеленским.

2 декабря Киев посещал канцлер Германии Олаф Шольц. Он прибыл на Украину впервые за два года для переговоров с Зеленским и пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее в ноябре Мерц в интервью заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Тогда он предположил, что может поставить ультиматум о прекращении боевых действий на Украине в течение суток, иначе Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus. Позже он пояснил, что его слова были неверно истолкованы.

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ФСБ обнародовала новые факты о геноциде советского народа во время войны
ФСБ раскрыла новые факты о казнях жителей СССР гитлеровцами и их пособниками
09 декабря 2024, 11:10

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Впервые обнародованы документы из Центрального архива ФСБ России, содержащие информацию о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка, который, находясь на оккупированной Украине, принимал участие в массовых убийствах советских граждан. Об этом информирует РИА Новости.
Среди опубликованных материалов находятся протоколы допросов полицейского Вальтера Шварце, которые проводились в ноябре 1945 года, а также расстрельный приговор, вынесенный ему 15 января 1946 года.

Приговором было установлено, что до войны Шварце работал пекарем и в 1941-1944 годах участвовал в истреблении мирных советских граждан на оккупированных территориях Украины и Белоруссии. В частности, 20 ноября 1941 года он входил в состав 315-го батальона, участвовавшего в расстреле мирного населения города Ровно, где за два с половиной дня было расстреляно до 20 000 евреев.

Шварце также сообщил, что в составе группы из 11 человек из Службы безопасности (СД) и 25 человек украинской полиции, расстреливали назначенных для казни людей, которые обнажались и становились на колени у могил. В его показаниях отмечено, что украинская полиция, помимо расстрелов, занималась укладыванием тел в ямы для более эффективного использования пространства.

Кроме того, в декабре 1942 года в ходе операции против партизан под Овручем он принимал участие в сожжении 42 деревень, сам поджигая 10 домов. В январе 1943 года, в новой операции против партизан, было сожжено более 30 деревень, и Шварце лично поджег еще пять.

Сегодня отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, посвященный уважению их достоинства и предупреждению этого преступления. Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2015 года решила установить 9 декабря как Международный день памяти жертв геноцида.

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В России заявили об угрозе НАТО у границ
Постпред РФ при ОДКБ Васильев: войска НАТО копят силы у границ России
09 декабря 2024, 10:50

Фото: istockphoto/donfiore

Войска альянса НАТО копят силы у границ РФ и Белоруссии с потенциалом разместить системы для тактических ядерных вооружений, заявил в разговоре с изданием «Союзники. ОДКБ» российский постпред при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.
«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии и Российской Федерации, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», — сказал собеседник.
Васильев указал на ухудшение стратегической ситуации на фоне вступления в НАТО Финляндии со Швецией. Кроме того, растет напряженность в Европе, добавил постпред.

Он резюмировал, что западные государства негативно влияют на ситуацию в Кавказском регионе, подогревая в нем нестабильность.

Ранее сообщалось, чего не захотели видеть в РФ со стороны Североатлантического альянса.

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#мир
#сша
#нато
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#война
#ядерное оружие
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#конфликт
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Появилась информация о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян
Москалькова заявила о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян
09 декабря 2024, 10:48

Фото: iStock/Kagenmi

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что удалось установить судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с Украиной для их возвращения в Россию. Она отметила, что Россия располагаем фамилиями и адресами родственников пропавших без вести.

«Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной», — добавила Москалькова.

Она отметила, что большинство пропавших курян следует искать в Суджанском районе Курской области. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об их эвакуации через Белоруссию или Украину. Уполномоченный по правам человека добавила, что в этом процессе участвуют и администрация президента, и российские спецслужбы. Помимо этого, она находится в диалоге с украинской стороной и российскими военными.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России. Боевики наносили массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

Ранее ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
09 декабря 2024, 10:40

Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Министерство юстиции Республики Корея запретило выезд из страны президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает газета «Тона ильбо».
Примечательно, что запрет в отношении действующего главы государства применяется впервые. Расследование из-за действий президента Южной Кореи проводится в связи с подозрениями в мятеже.

Уточняется, что южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование Юн Сок Ёля по обвинениям в мятеже и госизмене.

Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

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#полиция
#президент
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#южная корея
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В Иране прокомментировали отказ от помощи Асаду
WSJ: Иран не стал помогать Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля
09 декабря 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Иран не стал помогать сложившему полномочия сирийскому президенту Башару Асаду из-за возможных израильских авиаударов, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).
Чиновники исламской республики обвинили Асада в том, что он не был готов к повстанческому наступлению. По их словам, Тегеран не отправил подкрепление по этой причине. Асада предупреждали о весьма ограниченной помощи в случае ее поступления.

«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада — это тонущий корабль», — прокомментировала аналитик Лина Хатиб.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов оценил прибытие Асада в Москву. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

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#мир
#иран
#израиль
#сирия
#война
#терроризм
#новости
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Каллас унизила Меркель после слов о Путине
Politico: Каллас унизила Меркель после ее призыва пригласить Путина на саммит
09 декабря 2024, 09:57

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Кая Каллас)

Еще до начала российской спецоперации бывший премьер Эстонии и действующий глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель своей реакцией на ее предложение пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза. Такие данные приводит Politico, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, Меркель предложила пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС незадолго до начала российской СВО. Ее поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Каллас резко им ответила.

«Для чего это нужно?» — спросила тогда Каллас.

Таким образом она подчеркнула необходимость отказа от диалога с Россией во главе с Путиным.

Источник издания рассказал, что Макрон удивился подобной реакции премьера такой маленькой страны, как Эстония, который «посмел унизить» канцлера Германии. Он намекнул Каллас о ее будущем, спросив, останется ли она на своем посту завтра.

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#макрон
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