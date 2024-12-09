Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, в связи с уходом в отставку предыдущего главы региона, он должен был подписать указ об отставке правительства. Уточняется, что теперь госслужащие работают в качестве исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства Курской области.
Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.
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