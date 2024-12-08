Хинштейн прибыл на место обстрела в город Льгов для контроля восстановления жилья

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прибыл на место обстрела в городе Льгове, чтобы проконтролировать восстановления жилья, сообщил Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Александр Хинштейн поделился, что в городе Льгов ночью из-за атаки Вооружённых сил Украины пострадало несколько домов, были «выбиты стекла в квартирах у людей».
Александр Хинштейн подчеркнул, что нужно перестроить систему помощи населению, чтобы оказывать ее оперативно в связи с холодной погодой. Врио губернатора Курской области добавил, что находясь в городе, он связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для незамедлительного решения вопроса.
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«Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.
Александр Хинштейн подчеркнул, что нужно перестроить систему помощи населению, чтобы оказывать ее оперативно в связи с холодной погодой. Врио губернатора Курской области добавил, что находясь в городе, он связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для незамедлительного решения вопроса.
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Ольга Енгалычева