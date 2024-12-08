Хинштейн прибыл на место обстрела в город Льгов для контроля восстановления жилья

Во Франции состоялось торжественное открытие собора Парижской Богоматери, восстановленного после серьезного пожара в 2019 году. В Париж для участия в торжественном открытии собора Парижской Богоматери прибыли высокопоставленные представители более 40 стран. Пользуясь случаем, Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа и Владимира Зеленского на трехстороннюю встречу в Елисейский дворец. Подробности переговоров читайте в материале «Радио 1».