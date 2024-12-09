Хинштейн раскрыл, на что ему приходится идти ради выполнения задач Курской области

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)
Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что вынужден оставаться ночевать в своем кабинете из-за нехватки времени. Видеообращение он записал с рабочего места и опубликовал в Telegram-канале.
«Времени не хватает катастрофически. Сегодня принял решение ночевать в кабинете. Тут есть диванчик», — рассказал Хинштейн.
По его словам, в регионе на сегодняшний день кризисный стиль управления. Он признался, что готов жить в своем рабочем кабинете ради выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. При этом «работы непочатый край», добавил Хинштейн.
5 декабря Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы прежнего губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.
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