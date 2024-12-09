Хинштейн раскрыл, на что ему приходится идти ради выполнения задач Курской области

Главный редактор медиагруппы «‎Россия сегодня»Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу жертв в Сирии, отметив, что для России это привело к репутационным потерям. В то же время она подчеркнула, что у РФ есть много дел в другой части мира. Об этом информирует РИА Новости.