Хинштейн посчитал необходимым эвакуировать жителей освобождённых сёл под Курском

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобождённых населённых пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что российские войска активно продолжают вытеснять украинских военных с российской территории. Бойцы ВС РФ освобождают территории и людей, которые находились под оккупацией ВСУ несколько месяцев.
Хинштейн заявил, что теперь совместно с военными, врачами, спасателями и волонтёрами необходимо эвакуировать этих людей, которые продолжительное время находились в тяжёлых условиях. Также врио губернатора выразил особую благодарность Центру «Патриот», который помогает оказывать помощь местным жителям.
Кроме того, врио главы региона отметил, что ВСУ продолжают ежедневно обстреливать Курскую область, поэтому необходимо обеспечить безопасные условия для мирного населения.
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Хинштейн заявил, что теперь совместно с военными, врачами, спасателями и волонтёрами необходимо эвакуировать этих людей, которые продолжительное время находились в тяжёлых условиях. Также врио губернатора выразил особую благодарность Центру «Патриот», который помогает оказывать помощь местным жителям.
Кроме того, врио главы региона отметил, что ВСУ продолжают ежедневно обстреливать Курскую область, поэтому необходимо обеспечить безопасные условия для мирного населения.
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Анастасия Чинкова