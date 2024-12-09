Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои грехи

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы. Об этом политик сообщил в рамках оперативного совещания.
По словам Хинштейна, у каждого человека свой предел возможностей, по этой причине он с пониманием примет заявления от желающих уволиться. Врио губернатора также посоветовал покаяться тем, кто чувствует за собой какие-либо грехи.
При этом Хинштейн подчеркнул, что не настроен на резкие кадровые перестановки и революционные шаги.
Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.
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При этом Хинштейн подчеркнул, что не настроен на резкие кадровые перестановки и революционные шаги.
Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.
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Екатерина Коршунова