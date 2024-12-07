Лишать курских переселенцев земли при получении выплат несправедливо — Хинштейн

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посчитал неправильным и несправедливым то, что переселенцев из приграничных районов Курской области лишают земельных участков при получении выплат.
Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС. В настоящее время курянин после получения денежной выплаты лишается права на принадлежащий ему участок. Земля переходит в собственность государства, в муниципальную собственность.
В то же время Хинштейн заверил, что у жителей Курской области нет никаких проблем в коммуникации с ним. Он также добавил, что рассчитывает на инициативную позицию и неравнодушие граждан.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря. Ранее возглавлявший регион Алексей Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Глава государства принял его отставку по собственному желанию.
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«Наверное, это неправильно и несправедливо», — сказал врио главы региона в беседе с агентством.
В то же время Хинштейн заверил, что у жителей Курской области нет никаких проблем в коммуникации с ним. Он также добавил, что рассчитывает на инициативную позицию и неравнодушие граждан.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области 5 декабря. Ранее возглавлявший регион Алексей Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Глава государства принял его отставку по собственному желанию.
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Александр Бойцов