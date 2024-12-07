Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)
Курская область будет освобождена от ВСУ скоро и достаточно быстро. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
В разговоре с ТАСС он также сообщил, насколько непростая сейчас сложилась ситуация в области, в том числе в том, что касается колоссальной работы, которую необходимо будет провести для восстановления разрушенной и повреждённой инфраструктуры. Врио главы региона также добавил, что ожидает прямой обратной связи от жителей Курской области и заверил, что у них не будет никаких сложностей с коммуникацией с ним.
5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы прежнего губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.
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