Хинштейн встретился с замминистра обороны РФ Евкуровым в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.
Об этом сам врио руководителя администрации написал в своём телеграм-канале. Хинштейн подчеркнул, что Евкуров, являясь заместителем главы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий, активно работает с этими регионами. Например, в Курск он приехал прямиком из Белгородской области.
Хинштейн также уточнил, что о деталях разговора с заместителем министра обороны он по понятным причинам распространяться не будет. Он также подчеркнул, что областная администрация, главы муниципалитетов, вообще власти Курской области приложат все силы для содействия российским военным в противостоянии с украинскими нацистами.
Читайте также:
Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
Стали известны последние новости из Курской области
Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов
Александр Бойцов