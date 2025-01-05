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Хинштейн встретился с замминистра обороны РФ Евкуровым в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Тот приехал в регион с рабочим визитом.


Об этом сам врио руководителя администрации написал в своём телеграм-канале. Хинштейн подчеркнул, что Евкуров, являясь заместителем главы координационного совета по военной безопасности приграничных территорий, активно работает с этими регионами. Например, в Курск он приехал прямиком из Белгородской области.

Хинштейн также уточнил, что о деталях разговора с заместителем министра обороны он по понятным причинам распространяться не будет. Он также подчеркнул, что областная администрация, главы муниципалитетов, вообще власти Курской области приложат все силы для содействия российским военным в противостоянии с украинскими нацистами.

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#встреча
Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США
Вучич: Сербия готова купить долю России в NIS за 700 млн евро в случае санкций
05 января 2025, 16:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Сербии готовы выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут санкции. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Глава государства подчеркнул, что страна обладает необходимой суммой для покупки доли России в компании. По его оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, а значит российская часть обойдётся примерно в 600 миллионов.

Вучич отметил, что Белград будет стараться избежать варианта с покупкой российской части, однако в случае введения санкционных ограничений, страна готова купить долю «Газпром нефти» и «Газпрома».

По словам президента, документ о санкциях США в отношении NIS может поступить 10 или 13 января.

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В Раде заявили, что Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность решением по газу
Нардеп Дмитрук: Зеленский показал Евросоюзу свою сущность решением по газу из РФ
05 января 2025, 12:00

Владимир Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность, приняв решение о прекращении транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что европейцы теперь страдают от режима Зеленского, и это хорошо, поскольку всё больше людей увидят его истинное лицо и узнают, что такое киевский режим на самом деле.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщала, что Зеленский отказом от транзита газа из России в первую очередь усугубил положение Украины, поскольку она потеряет значительные доходы.

Напомним, что пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Зеленский отказался продлевать его, поэтому 1 января в 08:00 мск Россия полностью прекратила поставлять газ в Европу через газопровод, проходящий по территории Украины.

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#украина
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#газ
#россия
#поставки
#политика
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Times: Стармер надеется убедить Трампа продолжить поставки оружия Киеву
05 января 2025, 08:40

Кир Стармер (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться в Вашингтоне с Дональдом Трампом в первые недели после его инаугурации, которая пройдёт 20 января. Он намерен убедить президента США продолжать оказывать военную помощь Украине.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на собственные источники. По информации здания, визит Стармера в Вашингтон запланирован на конец января - начало февраля. Помимо украинского конфликта и продолжения поставок оружия Киеву, британский премьер намерен обсудить с Трампом отношения с КНР.

В публикации отмечается, что Стармер не поддерживает введение тарифов для Пекина в качестве средства для улучшения глобальной торговли. Однако он согласен с избранным президентом США в том, что Китай представляет постоянный вызов для национальной безопасности Великобритании и Соединённых Штатов.

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#сша
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#великобритания
#премьер-министр
#трамп
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NYT: Трамп принял премьер-министра Италии Мелони в своей резиденции во Флориде
05 января 2025, 08:19

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В США состоялась встреча избранного президента страны Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Будущий хозяин Белого дома принял главу итальянского правительства в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Мелони хочет стать «главной союзницей» Трампа в Европе. Точная повестка переговоров пока неизвестна, но, вероятно, итальянский премьер может попытаться смягчить возникшие разногласия между «бывшим-будущим» президентом США и политиками стран Евросоюза.

Встреча Мелони и Трампа проходит накануне визита пока ещё действующего американского президента в Италию, который пройдёт 9-12 января. Там Байден намерен встретиться с премьер-министром, а также с Папой Римским Франциском.

С момента избрания резиденцию Трампа посетили уже несколько лидеров государств. Он уже принял в Мар-а-Лаго премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьера Джастина Трюдо.

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#сша
#встреча
#байден
#трамп
#италия
#премьер-министр
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Депутат бундестага Кизеветтер: переговоры Путина и Трампа запланированы на март
05 января 2025, 02:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча главы России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа запланирована на март. Об этом член Христианско-демократического союза Германии написал на своей странице в соцсети X.
«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», — сообщил политик.

При этом Кизеветтер не приложил доказательств данной информации.

Ранее «Радио 1» писало, что канцлер Германии Олаф Шольц может приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным до 23 февраля. На эту дату назначены досрочные парламентские выборы ФРГ.

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#встреча
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#владимир путин
#россия
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В Тбилиси оппозиция провела антиправительственный митинг против итогов выборов
05 января 2025, 00:40

Фото: iStock/Aoraee

В центре Тбилиси в Грузии оппозиция провела антиправительственный митинг против итогов выборов. Об этом рассказали на телеканале Mtavari Arkhi.
«На 38-й день протеста участники собрались в центре Кутаиси, в Батуми перед зданием Конституционного суда, в Зугдиди и в Тбилиси перед зданием парламента», — говорится в сообщении.

Митингующие вновь перекрыли проспект Руставели. Также оппозиция требовала освободить незаконно задержанных на прошлых акциях протеста. По данным телеканала, 5 января запланированы митинги с 17:00 до 23:00 по местному времени. Это будет 39-й день народных протестов в Грузии.

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#грузия
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#митинг
#протесты
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Депутат Бундестага Кизеветтер: Путин и Шольц могут встретиться до 23 февраля
04 января 2025, 23:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц может приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с Путиным», — сообщил Кизеветтер.

В случае, если данная поездка случится, то она произойдет перед досрочными парламентскими выборами Германии. Они запланированы на 23 февраля. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча президента РФ с Шольцем не планируется.

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Канцлер Австрии Нехаммер заявил об уходе с поста после провала переговоров
04 января 2025, 22:56

Карл Нехаммер (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер объявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране провалились. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
Карл Нехаммер отметил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. Он обратил внимание, что с оппонентами не получилось договориться по ключевым пунктам.

«Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов. Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и продолжать их не будем», — уточнил Карл Нехаммер.

В скором времени он покинет посты федерального канцлера и главы АНП, а ещё обеспечит упорядоченный переход, подчеркнул Карл Нехаммер.

Нехаммер сказал, что для него «всегда было большой честью» служить Австрии на посту канцлера, а ранее — в роли министра внутренних дел.

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#уход
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Военные США начали оборудовать опорный пункт в Сирии
Военные США начали строить опорный пункт на территории гостиницы в Алеппо
04 января 2025, 20:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Военные США приступили к возведению опорного пункта на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом местный осведомлённый источник сообщил в беседе с РИА Новости.
Накануне Пентагон опроверг наличие планов по созданию американской базы в районе сирийского города Кобани на границе с Турцией. Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что в районе города нет американских солдат.

В субботу стало известно, что солдаты ВС США начали строить небольшую военную базу на сирийско-турецкой границы в здании, в котором ранее размещалась гостиница, а также в нескольких окружающих его зданиях.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время производятся работы по созданию фортификационных сооружений перед началом переброски американских технических и военных средств.

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#сша
#сирия
#военные
#гостиница
#солдаты
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