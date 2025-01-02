Стали известны последние новости из Курской области

У боевиков ВСУ не хватает личного состава, поэтому они принимают в свои ряды всех иностранцев подряд. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на показания пленного наемника из Польши. По его словам, у украинцев есть собственный сайт, где вербуют иностранцев.