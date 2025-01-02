Стали известны последние новости из Курской области

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Украинские боевики ударили ракетами по населенному пункту Ивановское на курском направлении. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, в результате атаки со стороны неонацистов повреждения получили исключительно объекты гражданской инфраструктуры. В частности, упомянут Дом культуры. По словам Хинштейна, масштабы повреждений установят эксперты.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года, бои в российском регионе продолжаются.
Ранее сообщалось, где сбили два украинских дрона.
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Никита Кротов