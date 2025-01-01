Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов

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Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ совершили ракетный удар по Беловскому району Курской области сразу после боя курантов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области», — говорится в сообщении губернатора.
По словам Хинштейна, последствия атаки украинской армии не сравнились с их ожиданиями. В происшествии никто не пострадал, а значимых разрушений нет.
Ракетный обстрел повредил газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. В результате происшествия перекрыта подача газа, при этом дома продолжают получать газоснабжение.
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Иван Мусатов