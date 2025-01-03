Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

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Атака дрона ВСУ унесла жизнь одного человека в Курской области, проинформировал в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме «Рыльская», — сказано в публикации.Известно, что трагедия произошла, когда мужчина шел по дороге рядом со своим домом.
Накануне в четверг, 2 января, Хинштейн сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар при помощи ракет по населенному пункту Ивановское курского направления.
Вторжение в Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года. Как позже заявляли в ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.
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