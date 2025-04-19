Хинштейн: Вся Россия ждёт исторического часа полного освобождения Курской области

Александр Хинштейн (Фото: Телеграм @Hinshtein)
Вся Россия ждёт момента, когда Курская область будет полностью освобождена от остатков подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В разговоре с ТАСС он отметил, что освобождение хутора Олешня, о котором недавно сообщило министерство обороны РФ, приближает этот час. Освобождения Курской области ожидает вся Россия, добавил врио губернатора.
Он также добавил, что все жители региона молятся за бойцов, которые освобождают родную землю. Власти области, все службы и просто люди, здесь живущие, делают всё возможное для того, чтобы «последний сапог оккупанта, нациста» был как можно скорее был выбит с курской земли.
Читайте также:
Хинштейн: Через Курскую корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей
СК РФ установил имена командиров ВСУ причастных к массовой атаке дронов на Курск
Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курск
«Для Курской области освобождение Олешни, о котором официально сообщило Министерство обороны, означает, что все ближе окончательное освобождение нашей земли. Вся Курская область, вся Россия ждет этого момента, этого исторического часа. Нисколько не сомневаемся в том, что он скоро настанет», — сказал Хинштейн.
Он также добавил, что все жители региона молятся за бойцов, которые освобождают родную землю. Власти области, все службы и просто люди, здесь живущие, делают всё возможное для того, чтобы «последний сапог оккупанта, нациста» был как можно скорее был выбит с курской земли.
Читайте также:
Хинштейн: Через Курскую корпорацию развития прошли десятки миллиардов рублей
СК РФ установил имена командиров ВСУ причастных к массовой атаке дронов на Курск
Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курск
Александр Бойцов