СК РФ установил имена командиров ВСУ причастных к массовой атаке дронов на Курск

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Следственный комитет РФ установил личности трёх украинских командиров, причастных к массовому удару дронов по Курску 15 апреля, когда российский областной центр атаковали более ста беспилотников ВСУ.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, следователи устанавливали лиц, причастных к организации этой массированной воздушной атаки, во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму министерства внутренних дел России.
В числе установленных СК РФ офицеров ВСУ командир 14-го отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк. По словам Петренко, в настоящее время принимаются меры для установления местонахождения указанных лиц.
ВСУ предприняли массированную атаку на Курск в ночь на 15 апреля. В ней было задействовано свыше ста беспилотных летательных аппаратов. В результате удара одного из дронов погибла пожилая женщина, ещё девять человек получили ранения. Кроме того, были повреждены многие дома и другие объекты, а также машины скорой помощи.
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В числе установленных СК РФ офицеров ВСУ командир 14-го отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк. По словам Петренко, в настоящее время принимаются меры для установления местонахождения указанных лиц.
ВСУ предприняли массированную атаку на Курск в ночь на 15 апреля. В ней было задействовано свыше ста беспилотных летательных аппаратов. В результате удара одного из дронов погибла пожилая женщина, ещё девять человек получили ранения. Кроме того, были повреждены многие дома и другие объекты, а также машины скорой помощи.
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Александр Бойцов