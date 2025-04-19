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СК РФ установил имена командиров ВСУ причастных к массовой атаке дронов на Курск

Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

Следственный комитет РФ установил личности трёх украинских командиров, причастных к массовому удару дронов по Курску 15 апреля, когда российский областной центр атаковали более ста беспилотников ВСУ.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, следователи устанавливали лиц, причастных к организации этой массированной воздушной атаки, во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму министерства внутренних дел России.

В числе установленных СК РФ офицеров ВСУ командир 14-го отдельного полка беспилотных систем полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк. По словам Петренко, в настоящее время принимаются меры для установления местонахождения указанных лиц.

ВСУ предприняли массированную атаку на Курск в ночь на 15 апреля. В ней было задействовано свыше ста беспилотных летательных аппаратов. В результате удара одного из дронов погибла пожилая женщина, ещё девять человек получили ранения. Кроме того, были повреждены многие дома и другие объекты, а также машины скорой помощи.

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Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
19 апреля 2025, 10:11

Фото: istockphoto/Andi_Martin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают постепенно теснить противника из населённых пунктов Олешня и Горналь. ВСУ в очередной раз безуспешно пытались отправить подкрепление на позиции в Курской области. За минувшие сутки из Юнаковки командование украинской армии предприняло попытку передислоцировать в район Олешни несколько подразделений пехоты. Все военнослужащие противника были уничтожены в Сумской области.

Белгородская область


В районе населённых пунктов Поповка и Демидовка продолжаются позиционные столкновения. Противник несёт потери в результате действий войск РФ. В первой половине дня неприятель дважды пытался проникнуть на территорию Белгородской области. Обе группы, осуществлявшие атаку, были успешно ликвидированы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В Сумской области активно работает авиация и артиллерия, нанося удары по позициям противника. Нацисты применяют беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по гражданским объектам. В частности, под атаками оказались населённые пункты Шебекино, Устинка, Бессоновка, Никольское, Мокрая Орловка, Долгое, Новоалександровка и Грузское.

Покровское направление


На этом участке фронта ВС РФ успешно продвигаются из района Котлино в сторону Покровска по основной дороге. По оперативным данным, российские штурмовые подразделения приближаются к окраинам населённого пункта Орехово, который находится в непосредственной близости от административной границы Днепропетровской области.

На восточном участке линии фронта, после успешного освобождения населённого пункта Елизаветовка, ВС РФ вошли в Миролюбовку. В настоящее время в этом районе продолжаются активные боевые действия.

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Торецкое направление


Министерство обороны РФ официально сообщило об освобождении Валентиновки на западном направлении Торецкого участка. Российские военные продвигаются вперёд, освобождая территорию Сухой Балки. На данный момент под их контролем находится уже около половины села. Освобождение Сухой Балки позволит ВС РФ выровнять линию фронта с Леонидовкой и приступить к наступлению на Романовку, обойдя Щербиновку с западной стороны.

Запорожское направление


Вдоль линии Лобковое – Щербаки продолжаются позиционные столкновения. Наиболее значительное продвижение зафиксировано в области Малых Щербаков, где российские войска продвинулись на севернее от линии фронта. Вчерашний прорыв позволил закрепиться на восточных границах Малой Токмачки, несмотря на понесённые потери.

Этот населённый пункт, который по сути является частью Орехова, занимает территорию длиной в 10 километров и играет важную роль в логистике украинских войск.

Угледарское направление


Российские военные продолжают наступление в сторону населённых пунктов Комар, Отрадное и Богатырь. Поступают сообщения о боевых действиях к северу от Шевченко и о том, что ВС РФ приближаются к окраинам Отрадного.

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ТАСС: ВСУ пытаются зацепиться за участок границы в Курской области около Олешни
19 апреля 2025, 10:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери. Однако они не оставляют попыток зацепиться за участок российской государственной границы в Курской области.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали представители силовых структур РФ. По словам собеседника агентства, украинское командование пыталось перебросить из Юнаковки в Сумской области в район хутора Олешня несколько боевых групп. Эти части были уничтожены на марше российскими военными.

«Противник, несмотря на колоссальные потери, не оставляет попыток зацепиться за участок государственной границы в районе хутора Олешня. Наши бойцы их перемалывают», — сказал представитель силовиков.

По его словам, украинские военные пытаются не допустить продвижения подразделений Вооружённых сил РФ в Сумской области и освобождения населенных пунктов Юнаковка, Локня и Беловоды. Но пока противник терпит комплексное поражение, заключил собеседник издания.

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#военные
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#рф
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Правнук водрузившего Знамя Победы над рейхстагом Кантарии воюет в зоне СВО
19 апреля 2025, 08:58

Фото: медиасток.рф

Георгий, правнук Героя Советского Союза старшего сержанта Мелитона Кантарии, отправился воевать в зону проведения специальной военной операции. Его прадед-разведчик вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года водрузил Знамя Победы над рейхстагом.
Об этом сообщил телеграм-канал Луганского информационного центра. Мелитон Кантария — младший сержант Красной армии. 30 апреля 1945 года он вместе с сержантом Михаилом Егоровым под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы на крыше здания. В честь 20-летия Победы в Великой отечественной войне 9 мая 1965 года Герои Советского Союза полковник Константин Самсонов, сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария впервые пронесли по Красной площади Знамя Победы.

«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной армии Георгий воюет в зоне СВО и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — говорится в сообщении телеграм-канала.

По информации портала Life, Георгий приходится Кантарии двоюродным внучатым племянником. Он прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны (ПВО), а затем подписал контракт с Росгвардией

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#9 мая
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В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских беспилотников
Минобороны: В ночь на 19 апреля над территорией РФ уничтожены два БПЛА ВСУ
19 апреля 2025, 08:38

Фото: istockphoto/istockphoto

Киевский режим продолжает практически ежедневные попытки террористических атак на территорию российских регионов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что оба беспилотника были самолётного типа. Один из них пытался атаковать Белгородскую область, второй — Курскую область. Оба БПЛА были ликвидированы дежурными средствами российской ПВО. О возможных повреждениях наземной инфраструктуры после падения обломков дронов не сообщается.

Специалисты отмечают, что ход специальной военной операции наглядно продемонстрировал новые способы ведения боевых действий именно в части применения дронов. Эти несложные в изготовлении и дешёвые аппараты способны наносить противнику большой ущерб. Например, российские дроны стоимостью в несколько сотен рублей эффективно уничтожали дорогостоящую технику НАТО. Эксперты говорят, что применение БПЛА на поле боя очевидно является важным аспектом проведения военных операций в современных условиях.

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В Курской и Белгородской областях отменена опасность атаки БПЛА
19 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской и Белгородской областях отменена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщают региональные служба МЧС и оперштаб.
В Белгородской области опасность атаки беспилотников объявили в 2:34 по московскому времени. Об отмене тревоги рассказали в telegram-канале регионального ГУ МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА», — передает ведомство.

В Курской области опасность атаки БПЛА объявили в 2:57. Telegram-канал регионального оперштаба сообщил об отмене тревоги почти через 3 часа, в 5:19.

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