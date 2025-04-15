Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курск

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ночную атаку беспилотников ВСУ по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов.
«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадало 9 человек, 6 из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась», — рассказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Также он уточнил, что в ходе вражеской атаки повреждены 24 многоквартирных дома. Всех жителей эвакуировали ещё ночью. Их разместили в пунктах временного проживания и обеспечили всем необходимым.
По словам Хинштейна, всем пострадавшим будут выплачены компенсации.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.
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Элина Позднякова