Хиросима и Нагасаки выразили США протест из-за испытаний с ядерными боезарядами

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Администрации городов Хиросима и Нагасаки, подвергшихся ядерным бомбардировкам США в 1945 году, выразили протест Вашингтону в связи с испытаниями по контролю состояния ядерных боезарядов.
В заявлении говорится, что такие действия противоречат желаниям многих людей, призывающих отказаться от оружия массового поражения, передает телеканал NHK.
Также подчеркивается, что подобные испытания США «недопустимы ни при каких обстоятельствах».
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«Эти испытания идут вразрез с желаниями многих, включая тех, кто пережил атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это снова», — отмечается в заявлении.
Также подчеркивается, что подобные испытания США «недопустимы ни при каких обстоятельствах».
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Артем Кузьмин