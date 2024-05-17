Москва отказалась от «красных линий» и ответит зеркально на ядерные угрозы

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Запад решил применять стратегическую неопределенность в отношении России, чтобы Москва не знала, как НАТО будет действовать в различных ситуациях. Однако такой подход не поможет недружественным странам, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о переходе к «стратегической неопределенности» в отношении России и говорил о возможности присутствия западных военных на Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС не должны ограничивать себя в вопросах помощи Киеву.
Рябков отметил, что неопределенность, о которой заявил Макрон, всегда была характерна для западных доктрин, включая вопросы, связанные с ядерным оружием. По словам заместителя министра, Москва теперь отказывается от концепции «красных линий» и переходит к принципу зеркальности в ответ на ядерные угрозы.
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