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«Инфантильные дебилы»: В условиях агрессии Запада, Россия вынуждена начать ядерные учения

Россия вынуждена начать ядерные учения из-за агрессии Запада
07 мая 2024, 10:59
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, президент Владимир Путин поручил провести учения с применением нестратегического ядерного оружия, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Что известно о приказе главы РФ и почему Россия решила провести подобные учения в срочном порядке расскажет редакция «Радио 1».

Владимир Путин поручил провести учения нестратегических ядерных сил




«По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что учения будут начаты с целью поддержания личного состава и техники. Такое решение было принято в ответ на откровенно провокационные угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц в адрес России.

МИД связал ядерные учения РФ с заявлениями Запада


После объявления Минобороны РФ подготовки к ядерным учениями в российском министерстве иностранных дел заявили, что они связаны с воинственными заявлениями западных политиков, которые адресно направлены на дестабилизацию ситуации в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поспешила объяснить, что речь идёт об открытой поддержке западных стран террористического киевского режима, а также поставке им всё более смертоносного оружия. Захарова также напомнила, что США продолжают размещать свои комплексы с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) во многих регионах Европы, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Спикер МИД подчеркнула, что Россия оставляет за собой право «реагировать зеркально» на подобны провокации.

Что говорят эксперты о ядерных учениях России


Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik напомнил, что цель любых учений — это подготовка к отражению угрозы со стороны врага. Эксперт подчеркнул, что со стороны западных стран было сделано множество враждебных заявлений, в том числе о вводе войск на поля проведения спецоперации на Украине. Именно поэтому российские войска должны быть готовы «разгромить их в хлам», заключил Перенджиев.

Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что ядерные учения РФ являются чётким сигналом Западу о том, что они перешли уже все возможные «красные линии». По словам военного эксперта, этот шаг России должен отрезвить тех здравомыслящих людей, которые остались в Североатлантическом альянсе. Они наконец-то должны осознать, что шутить с Россией больше не стоит.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru объяснил, что входе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб. Эксперт утверждает, что реальное ядерное оружие в ходе учений не применяется, его заменяет современная техника. По его словам, учения ничем не отличаются от реальных боевых действий, помимо отсутствия ядерных боеголовок.

Дмитрий Медведев объяснил ядерные учения РФ безответственностью западных элит


Зампред Совбеза РФ убеждён, что Россия вынуждена начать учения по применению нестратегического ядерного оружия, потому что западные политики потеряли связь с реальностью. Они открыто проявляют свою агрессию в отношении России, отправляя на Украину своё оружие, инструкторов, наёмников, а также провоцирую РФ своими враждебными заявлениями и угрозами.

«Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы», — заключил Медведев.

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В США предупредили об опасности Третьей мировой войны
Дэвид Сакс: отправка войск США на Украину приведёт к Третьей мировой войне
07 мая 2024, 10:08

Фото: iStock/Im Yeongsik

Возможное участие американских военных в конфликте на Украине приведёт к Третьей мировой войне. Об этом миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети Х.
Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил участие американских военных в конфликте на Украине. Такой сценарий возможен в случае поражения Киева. При этом позже официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что президент США Джо Байден чётко указал на невозможность отправки войск на Украину.

Однако Сакс всё же отметил, что необходимо не допустить отправку войск, поскольку это неизбежно приведёт к Третьей мировой войне.

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На Украине обозначили срок доставки F-16 в страну
Депутат Рады Гончаренко*: Истребители F-16 могут появиться на Украине в июле
07 мая 2024, 09:55

Фото: iStock/digigraphy

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, об этом написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
«Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле», — заявил Гончаренко*.

Украинский политик также отметил, что первые пилоты ВСУ, которые смогут управлять американскими истребителями, будут готовы уже к концу мая.

Ранее представитель ВВС Украины Илья Евлаш заявлял, что первые F-16 взмоют в небе над Украиной уже после Пасхи.

Напомним, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что иностранные наёмники отказываются воевать на стороне Вооружённых сил Украины даже за большие деньги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пленный ВСУ заявил о махинациях руководства в Авдеевке
07 мая 2024, 09:36

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ для обороны окрестностей Авдеевки перебрасывали необученных водителей, пишет ТАСС.
Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко. По его словам, изначально его распределили на позицию водителя, а через три дня отправили ближе к передовой аргументировав это тем, что нужно на несколько дней поехать на усиление.

Как рассказал пленный, подразделение находилось на авдеевском направлении. При этом Юречко был не единственным водителем, которого командование отправило на фронт оборонять позиции.

По славам военнослужащего, на позициях первой линии обороны у солдат Украины из вооружения были автоматы, патроны и несколько гранат. Юречко попал в плен в середине апреля в районах населенных пунктов Тоненькое и Орловка.

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#всу
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Наемники отказываются воевать за Украину даже за большие деньги
Рогов: наемники стали отказываться воевать за Украину даже за большие деньги
07 мая 2024, 07:33

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за Киев даже за большие деньги, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, режим Зеленского оказывается никому не нужным даже при самых выгодных предложениях. Таким образом набор в иностранный легион ВСУ становится все скуднее и все менее полный.

Сложившаяся ситуация заставляет киевский режим давить на западных союзников. Некоторые страны вынуждены отправлять войска принудительно, рассказал Рогов.

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В приграничном с Белгородской областью районе уничтожили опорные пункты ВСУ
МО РФ: танки уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области
07 мая 2024, 06:20

Фото: Минобороны РФ

Танковая бригада, которая обеспечивала безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции вооруженных формирований ВСУ в районе приграничной с Белгородской областью территории Украины. Об этом информирует Минобороны.
В официальном сообщении указано, что опорные пункты украинских террористических группировок были ликвидированы экипажем танка Т-80БВ.

По информации разведки, местонахождение украинских военнослужащих было выявлено с помощью беспилотника. После детального изучения обстановки, разведывательные подразделения пришли к выводу, что в данном районе нет мирных жителей, а присутствуют только бойцы украинских сил.

Чтобы поразить цели, потребовалось несколько выстрелов. Согласно данным оборонного ведомства, при корректировке огня по данным разведки с использованием БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были успешно уничтожены.

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Очередной мобилизованный умер в военкомате на Украине
«На часi»: военнообязанный умер в военкомате на Украине
07 мая 2024, 03:43

Фото: istock / Prostock-Studio

Военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом информирует местное агентство «Ко времени».
По данным издания, 44-летний мужчина проходил медкомиссию и готовился к отправке в учебный центр, но, когда туда явилась его мать, сотрудники военкомата сообщили ей о смерти сына якобы от эпилептического приступа.

Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.

Это уже не первый случай смерти военнообязанных, призванных в ВСУ и признанных годными к военной службе. В апреле мобилизованный украинец умер от эпилептического приступа по дороге в учебную часть.

Ранее украинская журналистика заявила, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК

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На теле убитого в ЛНР наемника нашли шевроны с флагом Франции
07 мая 2024, 01:05

Фото: istock / e-crow

На теле наемника, убитого российскими войсками под Белогоровкой в Луганской Народной Республике обнаружены шевроны с флагом Франции. Об этом стало известно РИА Новости.
В распоряжении издания оказалась видеозапись с захваченного опорного пункта, где на одном из военнослужащих заметили несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари.

По данным источника информагентства в силовых структурах, кадры сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил РФ под Белогоровкой, за которую сейчас идут бои.

Ранее сообщалось, что французский иностранный легион понес первые потери на Украине у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом.

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В Белгородской области уточнили число погибших при атаке дронов
Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек
06 мая 2024, 23:46

Фото: istock / gorodenkoff

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число граждан, погибших при атаке БПЛА в Борисовском районе. В своем Телеграм-канале он сообщил, что жертвами удара по гражданским машинам стали семь человек.
«Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал глава региона.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что ранения получили 42 человека, в том числе трое детей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ
The Independent: Крымский мост больше не используется для снабжения ВС РФ
06 мая 2024, 22:57

Фото: iStock/Dance60

Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки военных грузов и снабжения войск в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные приводит The Independent.
Издание утверждает, что Россия теперь использует для перевозки военных грузов сухопутные маршруты, которые проходят через подконтрольные ВС РФ территории. Изменения произошли из-за частых атак на Крымский мост.
«Анализ спутниковых изображений показывает, что Крымский мост почти не имеет движения (военных грузов – ред.) и поэтому больше не может представлять собой важную военную цель для ВСУ», – говорится в статье.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия.

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