«Инфантильные дебилы»: В условиях агрессии Запада, Россия вынуждена начать ядерные учения

Фото: Официальный сайт Кремля
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, президент Владимир Путин поручил провести учения с применением нестратегического ядерного оружия, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Что известно о приказе главы РФ и почему Россия решила провести подобные учения в срочном порядке расскажет редакция «Радио 1».
В Минобороны уточнили, что учения будут начаты с целью поддержания личного состава и техники. Такое решение было принято в ответ на откровенно провокационные угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц в адрес России.
После объявления Минобороны РФ подготовки к ядерным учениями в российском министерстве иностранных дел заявили, что они связаны с воинственными заявлениями западных политиков, которые адресно направлены на дестабилизацию ситуации в России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поспешила объяснить, что речь идёт об открытой поддержке западных стран террористического киевского режима, а также поставке им всё более смертоносного оружия. Захарова также напомнила, что США продолжают размещать свои комплексы с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) во многих регионах Европы, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Спикер МИД подчеркнула, что Россия оставляет за собой право «реагировать зеркально» на подобны провокации.
Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik напомнил, что цель любых учений — это подготовка к отражению угрозы со стороны врага. Эксперт подчеркнул, что со стороны западных стран было сделано множество враждебных заявлений, в том числе о вводе войск на поля проведения спецоперации на Украине. Именно поэтому российские войска должны быть готовы «разгромить их в хлам», заключил Перенджиев.
Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что ядерные учения РФ являются чётким сигналом Западу о том, что они перешли уже все возможные «красные линии». По словам военного эксперта, этот шаг России должен отрезвить тех здравомыслящих людей, которые остались в Североатлантическом альянсе. Они наконец-то должны осознать, что шутить с Россией больше не стоит.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru объяснил, что входе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб. Эксперт утверждает, что реальное ядерное оружие в ходе учений не применяется, его заменяет современная техника. По его словам, учения ничем не отличаются от реальных боевых действий, помимо отсутствия ядерных боеголовок.
Зампред Совбеза РФ убеждён, что Россия вынуждена начать учения по применению нестратегического ядерного оружия, потому что западные политики потеряли связь с реальностью. Они открыто проявляют свою агрессию в отношении России, отправляя на Украину своё оружие, инструкторов, наёмников, а также провоцирую РФ своими враждебными заявлениями и угрозами.
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Владимир Путин поручил провести учения нестратегических ядерных сил
«По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что учения будут начаты с целью поддержания личного состава и техники. Такое решение было принято в ответ на откровенно провокационные угрозы со стороны некоторых западных официальных лиц в адрес России.
МИД связал ядерные учения РФ с заявлениями Запада
После объявления Минобороны РФ подготовки к ядерным учениями в российском министерстве иностранных дел заявили, что они связаны с воинственными заявлениями западных политиков, которые адресно направлены на дестабилизацию ситуации в России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поспешила объяснить, что речь идёт об открытой поддержке западных стран террористического киевского режима, а также поставке им всё более смертоносного оружия. Захарова также напомнила, что США продолжают размещать свои комплексы с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД) во многих регионах Европы, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД. Спикер МИД подчеркнула, что Россия оставляет за собой право «реагировать зеркально» на подобны провокации.
Что говорят эксперты о ядерных учениях России
Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik напомнил, что цель любых учений — это подготовка к отражению угрозы со стороны врага. Эксперт подчеркнул, что со стороны западных стран было сделано множество враждебных заявлений, в том числе о вводе войск на поля проведения спецоперации на Украине. Именно поэтому российские войска должны быть готовы «разгромить их в хлам», заключил Перенджиев.
Капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что ядерные учения РФ являются чётким сигналом Западу о том, что они перешли уже все возможные «красные линии». По словам военного эксперта, этот шаг России должен отрезвить тех здравомыслящих людей, которые остались в Североатлантическом альянсе. Они наконец-то должны осознать, что шутить с Россией больше не стоит.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru объяснил, что входе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб. Эксперт утверждает, что реальное ядерное оружие в ходе учений не применяется, его заменяет современная техника. По его словам, учения ничем не отличаются от реальных боевых действий, помимо отсутствия ядерных боеголовок.
Дмитрий Медведев объяснил ядерные учения РФ безответственностью западных элит
Зампред Совбеза РФ убеждён, что Россия вынуждена начать учения по применению нестратегического ядерного оружия, потому что западные политики потеряли связь с реальностью. Они открыто проявляют свою агрессию в отношении России, отправляя на Украину своё оружие, инструкторов, наёмников, а также провоцирую РФ своими враждебными заявлениями и угрозами.
«Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы», — заключил Медведев.
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Евгения Парфентьева