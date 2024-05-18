В США назвали ядерные учения России обоснованным ответом на угрозы Запада

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Ядерные учения России абсолютно обоснованы, поскольку объявлены в ответ на воинственные высказывания представителей Великобритании и Франции. Об этом заявила кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Она напомнила, что Париж неоднократно заявлял о своём намерении отправить войска на Украину, а Лондон разрешил Киеву своим вооружением обстреливать российские территории.
По словам Стайн, совершенно неудивительно, что Путин назвал такие действия западных властей экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.
Также политик подчеркнула, что необдуманные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона могут привести Запад к негативным последствиям.
Кандидат в президенты США отметила, что западные власти в настоящее время заинтересованы лишь в постоянном подливании масла в огонь украинского конфликта. При этом постоянные потери Киева не оказывают влияния на решения Вашингтона.
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По словам Стайн, совершенно неудивительно, что Путин назвал такие действия западных властей экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения.
Также политик подчеркнула, что необдуманные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона могут привести Запад к негативным последствиям.
Кандидат в президенты США отметила, что западные власти в настоящее время заинтересованы лишь в постоянном подливании масла в огонь украинского конфликта. При этом постоянные потери Киева не оказывают влияния на решения Вашингтона.
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Анастасия Чинкова