Владимир Зеленский стремится к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить поддержку для продолжения боевых действий на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз.
В социальной сети X Боуз заявил, что таким образом украинский лидер надеется сохранить интерес Запада к конфликту на своей территории. По словам Боуза, Зеленский озвучил представителям западных СМИ опасения о том, что усиление напряженности на Ближнем Востоке отвлекает мировое внимание и финансовую помощь от Украины. Журналист назвал его «диктатором, который хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать выманивать деньги у США и ЕС». Боуз добавил, что Зеленский избегает упоминаний о возможном завершении боевых действий на Украине, поскольку это поставило бы под угрозу его политическое будущее.
Ситуацию прокомментировал также депутат Верховной рады Владимир Арьев, отметив, что на фоне нарастающего кризиса на Ближнем Востоке внимание западных союзников Украины и их помощь могут уменьшиться. Арьев подчеркнул, что без значительных успехов на фронте потери украинской армии в Донбассе рискуют оказаться в тени новостей из ближневосточного региона, что негативно повлияет на поддержку Киева.
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