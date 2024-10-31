«Хочет мира»: на Западе раскритиковали Зеленского

Переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия, гласит отчет Еврокомиссии (ЕК) по расширению с оценкой прогресса государств-кандидатов.