Слева направо: Владимир Зеленский и Джо Байден
Глава киевского режима Владимир Зеленский посредственно говорит по-английски, что мешает переговорам Киева и Вашингтона, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Обозреватели отмечают, что у руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака английский на еще более худшем уровне.
Авторы подчеркнули, что «американцы часто не уверены, правильно ли они их понимают» и правильно ли поймут украинские политики то, что говорят им.
При этом, пишут журналисты FAZ, по информации Украины, группа чиновников из США в Совете нацбезопасности республики работает над тем, чтобы приглашение Киева в НАТО стало возможным.
Ранее сообщалось, где поскандалила украинская делегация.
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При этом, пишут журналисты FAZ, по информации Украины, группа чиновников из США в Совете нацбезопасности республики работает над тем, чтобы приглашение Киева в НАТО стало возможным.
Ранее сообщалось, где поскандалила украинская делегация.
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Никита Кротов