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Выяснилось, что мешает переговорам Украины и США, и как с этим связан Зеленский

FAZ: посредственный английский Зеленского мешает переговорам Киева и США
Слева направо: Владимир Зеленский и Джо Байден

Слева направо: Владимир Зеленский и Джо Байден

Глава киевского режима Владимир Зеленский посредственно говорит по-английски, что мешает переговорам Киева и Вашингтона, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Обозреватели отмечают, что у руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака английский на еще более худшем уровне.
Авторы подчеркнули, что «американцы часто не уверены, правильно ли они их понимают» и правильно ли поймут украинские политики то, что говорят им.

При этом, пишут журналисты FAZ, по информации Украины, группа чиновников из США в Совете нацбезопасности республики работает над тем, чтобы приглашение Киева в НАТО стало возможным.



Ранее сообщалось, где поскандалила украинская делегация.

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#украина
#сша
#владимир зеленский
#переговоры
#новости
В США объяснили цель новых антироссийских санкций
Госсекретарь Блинкен: санкции ввели против поддерживающих агрессию РФ на Украине
30 октября 2024, 20:06

Фото: iStock/designer491

Новые американские санкции были введены против 400 физических и юридических лиц, которые поддерживают «российскую агрессию» на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
По словам Блинкена, Госдеп ввел ограничения против оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора России. Уточняется, что новые санкции также коснулись нескольких компаний КНР, которые, согласно его мнению, поставляют продукцию двойного назначения предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ.

Блинкен заключил, что данные ограничительные меры Госдепа США направлены против обхода санкций.

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#санкции
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#рф
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Свищёв раскрыл связь выборов в США с российским спортом
Свищёв: Выборы в США могут повлиять на возвращение РФ в мировой спорт
30 октября 2024, 19:37

Фото: iStock/twinsterphoto

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил о том, что выборы президента в США могут косвенно повлиять возвращение России в мировой спорт.
«Результаты выборов, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт. Но это косвенно. Если, как заявляет Трамп, он до инаугурации сядет и решит вопрос с Россией и Украиной, то, значит, начнётся оттепель и в спортивном мире. Будем ждать. Но мы должны возвращаться в спорт без ограничений, полноправно и с нашими основными атрибутами — флагом и гимном», — отметил в беседе с Metaratings.ru Свищёв.

Ранее экономический аналитик Кристофф Барро выдвинул предположение, что победу на выборах в США одержит республиканец Дональд Трамп.

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#сша
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ИБ-эксперт Бедеров объяснил взлом сайта администрации Твери
ИБ-эксперт Бедеров: Сайт администрации взломала украинская хак-группировка
30 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/welcomia

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что взлом сайта администрации Твери был произведён одной из самых старейших хакерских группировок Украины RUH8.
Он напомнил, что она была создана ещё в 2014 году.

«В 2016 году RUH8, совместно с хакерскими группами FalconsFlame, Trinity, «КiберСотня» и «КиберХунта» вошла в состав так называемого «Украинского Киберальянса». Опубликованные снимки могут говорить о том, что хакеры получили доступ к виртуальным машинам госслужащих, внутренним документам и файлам, сетевой инфраструктуре, включая почтовый сервер. Проникновение подобного уровня позволяет злоумышленникам нанести максимальный ущерб инфраструктуре организации», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Бедеров.

Отмечается, что о взломе сайта в Твери сообщили сами хакеры этой группировки. Однако такие действия не оказывают особого влияния на ход политики и спецоперации, не играют на руку Украине. Так, всё чаще в среде западных политиков можно услышать сомнения в том, что Киеву удастся удержать победу в конфликте с Россией и войти в состав ЕС и НАТО. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российскому телеканалу «Россия-1» прямо заявил о бесперспективности вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Европейский союз говорит украинцам: «Вот ваше оружие, вот ваши деньги, воюйте, только не беспокойте нас этим, мы просто не хотим больше иметь ничего общего с этой войной». Я не верю, что членство в НАТО станет гарантией безопасности Украины», – приводит Pravda.Ru слова Фицо.

Ранее сообщалось, что переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия.

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Стало известно, когда начнутся переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии
Переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдавии могут начаться в следующем году
30 октября 2024, 18:10

Фото: istockphoto/sinonimas

Переговоры о членстве в Евросоюзе (ЕС) Украины и Молдавии могут стартовать уже в грядущем году, если страны выполнят все предварительные условия, гласит отчет Еврокомиссии (ЕК) по расширению с оценкой прогресса государств-кандидатов.
«Открытие переговоров о присоединении с Украиной стало важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути к вступлению в ЕС... При условии выполнения Украиной всех условий Еврокомиссия ждет открытия переговоров по кластерам как можно скорее в 2025 году», — гласит отчет.
То же касается и Молдавии, добавили в ЕК. Известно, что Совету ЕС предстоит изучить рекомендации ЕК и решить, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы расшириться.

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Путин поручил разработать план продвижения за рубежом бренда «Сделано в России»

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#мир
#украина
#молдавия
#ес
#новости
#еврокомиссия
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Путин поручил разработать план продвижения за рубежом бренда «Сделано в России»
30 октября 2024, 17:55

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

План продвижения за границей бренда «Сделано в России» поручил разработать глава государства Владимир Путин. Об этом сказано на сайте Кремля.
«Утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России», — гласит документ.
Поручение дано кабмину и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Исполнить его нужно до 30 декабря. Ответственные за исполнение глава правительства Михаил Мишустин и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Программа национального бренда «Сделано в России» призвана помочь российским бизнесменам повысить уровень узнаваемости на внешних рынках, а также найти покупателей и партнеров. Кроме того, предусмотрено наращивание экспорта.

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#россия
#товары
#владимир путин
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АНО «Диалог» обвиняет ФБР в фейках и подает иск в американский суд
30 октября 2024, 17:18

Фото: istockphoto/Nastco

Автономная некоммерческая организация «Диалог» подает иск в американский суд на ФБР и на правительство США за распространение фейков, сообщил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.
«Мы как раз не собирались заниматься международной деятельностью, но эта ситуация заставляет нас пересмотреть свои планы — и первый фейк, который мы опровергнем на международном уровне, — будет фейк ФБР про нас самих. Мы будем судиться с ФБР именно в США и готовы к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды, — сказал Табак.
Известно, что завтра, 31 октября, в офисе АНО «Диалог» будут представлены доказательства распространения недостоверных данных со стороны ФБР и американского правительства. Доказательную базу представит лично Владимир Табак. Начало в 12:00 по адресу: ул. Тимура Фрунзе, 11с1.

Кроме того, Табак объявит про создание Международной ассоциации по фактчекингу.

Ранее сообщалось, что Минюст и Минфин США обвинили АНО «Диалог» в распространении недостоверных данных. Это произошло 4 сентября.

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#мир
#сша
#суд
#россия
#фейки
#новости
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В Грузии объяснили, чем грозит отказ президента явиться на допрос
Премьер Грузии: отказ Зурабишвили прийти на допрос докажет ее ложь о выборах
30 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент Саломе Зурабишвили и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, то это будет считаться доказательством того, что ее обвинения являются ложными. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер Грузии призвал всех, у кого имеются какие-либо доказательства по данному вопросу, обратиться в госструктуры. Кобахидзе также выразил уверенность в том, что расследование в любом случае состоится.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент. На допрос вызвали президента страны Саломе Зурабишвили. По итогам прошедших выборов, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта».

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#страны
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#расследование
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#грузия
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Дипломат РФ Захарова: Латвии придется ответить перед Международным судом ООН
30 октября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Латвии придется ответить перед Международным судом ООН, если там не прекратится дискриминация русскоязычного населения. По дипломатическим каналам уже заявлены досудебные претензии, заявила в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Если досудебная стадия процедуры закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса», — прокомментировала Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что дискриминацию русскоязычного населения видно, поскольку в Латвии запретили образование на русском языке, и стирают историческую память о борьбе с нацистами.

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#мир
#россия
#латвия
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#мария захарова
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Стало известно, что в России выросло число нелегальных мигрантов
Колокольцев: в России число нелегальных мигрантов выросло на 40%
30 октября 2024, 15:32

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства заявил, что в РФ наблюдается 40%-ный рост числа нелегальных мигрантов. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона иностранных граждан, из которых свыше 740 000 не имели законных оснований для пребывания. С начала года количество таких лиц увеличилось почти на 40%.

Колокольцев отметил, что некоторые мигранты приезжают в Россию по туристической визе и затем остаются в стране.

Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% россиян считают, что в их регионах проживает слишком много трудовых мигрантов. Этот показатель увеличился на 21 процентный пункт за последний год.

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в приоритете у ГД РФ является работа по наведению порядка в сфере незаконной миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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