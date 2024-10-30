После президентских выборов в США Владимир Зеленский может остаться без поддержки своих западных союзников, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин.
В своем выступлении на YouTube он заявил, что после начала избирательной гонки в США поддержка Киева со стороны американских союзников ослабнет до минимума.
По словам эксперта, в самом Киеве у Зеленского нарастают противники, а среди западных союзников растет недовольство и неприязнь. Соскин подчеркнул, что западные лидеры «уже на дух не переносят» Зеленского, что еще больше осложняет его политическую ситуацию.
Между тем, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на март, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации, что вызвало неоднозначные оценки как внутри страны, так и за ее пределами. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер, а восстановить легитимность Зеленского невозможно никакими мерами.
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«Как только начнется кордебалет в США, Зеленский останется без поддержки, без оружия, без денег. И вот тогда начнется буря», — отметил Соскин.
По словам эксперта, в самом Киеве у Зеленского нарастают противники, а среди западных союзников растет недовольство и неприязнь. Соскин подчеркнул, что западные лидеры «уже на дух не переносят» Зеленского, что еще больше осложняет его политическую ситуацию.
Между тем, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы на Украине, запланированные на март, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации, что вызвало неоднозначные оценки как внутри страны, так и за ее пределами. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер, а восстановить легитимность Зеленского невозможно никакими мерами.
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Елена Перлова