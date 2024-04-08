«Хочет взять с собой»: В США отказались поддерживать французские войска на Украине

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Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в ходе интервью журналисту Гарланду Никсону прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Риттер выразил сомнения в вопросе поддержки ввода европейского контингента на Украину со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один», — высказался бывший разведчик.Он также допустил, что Государственный департамент мог передать такое же послание другим странам Европы, которых Макрон «хочет взять с собой».
Напомним, 26 февраля по результат саммита в Париже Макрон не исключил отправку войск на Украину. Президент республики Владимир Зеленский оценил предложение французского коллеги, отметив, что Киев «будет только поддерживать» такое.
Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак