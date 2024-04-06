В Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер не согласен со всеми высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона по поводу украинского конфликта. Нехаммер считает, что необходимо избегать эскалации напряженности, как сообщает Le Figaro.
«Мы согласны с целью достичь прочного мира. В чем наши позиции расходятся, так это в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания», – уточнил канцлер.
Нехаммер выразил мнение, что принцип предосторожности должен соблюдаться во избежание неконтролируемой эскалации.
По мнению австрийского канцлера, для разрешения конфликта необходима такая форма диалога, при которой стороны могут выслушать мнение друг друга. По словам Нехаммера, «мирный план Зеленского закладывает основу для этого».
В конце февраля 2024 года Макрон признал возможность отправки французских войск на территорию Украины, а в марте президент повторил эти слова, заявив, что такой сценарий вполне возможен.
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Александр Климов