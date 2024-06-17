Владимир Зеленский завершит свой жизненный путь как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Так считает бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
«Я считаю, что у него будет конец такой же, как у Гитлера и Муссолини. Это просто вопрос того, когда протрезвеют люди на Украине и от этого лунатика заберут свою страну обратно себе», — заявил Беннетт в беседе с RT.
Он также назвал Зеленского «ходячим трупом» и выразил уверенность в том, что американцы убьют его, так как украинский лидер слишком много знает.
Кроме того, Беннетт уверен, что у Зеленского нет политического будущего, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».
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Элина Позднякова