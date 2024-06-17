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«Ходячий труп»: Экс-офицер США предрёк будущее Зеленского

Экс-офицер США Беннетт: Зеленский закончит как Гитлер и Муссолини
17 июня 2024, 16:09

Владимир Зеленский завершит свой жизненный путь как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Так считает бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
«Я считаю, что у него будет конец такой же, как у Гитлера и Муссолини. Это просто вопрос того, когда протрезвеют люди на Украине и от этого лунатика заберут свою страну обратно себе», — заявил Беннетт в беседе с RT.

Он также назвал Зеленского «ходячим трупом» и выразил уверенность в том, что американцы убьют его, так как украинский лидер слишком много знает.



Кроме того, Беннетт уверен, что у Зеленского нет политического будущего, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».

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Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны
17 июня 2024, 16:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Президент России Владимир Путин назначал Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ. Соответствующий указ доступен на официальном портале опубликования правовых актов.
Согласно информации источника, указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июня. Примечательно, что Олег Савельев и Павел Фрадков назначены на посты заместителей министра обороны РФ.

Глава российского государства также подписал указ, согласно которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей, в том числе 2 первых.

Леонид Горнин с сентября 2012 года исполнял роль замминистра финансов РФ. В мае 2018 года политик вступил в должность первого замглавы Минфина.

Напомним, в мае текущего года российский лидер Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны России возглавил Андрей Белоусов.

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#политика
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Экс-офицер США Беннетт назвал блефом заявления о возможной передаче F-16 Украине
17 июня 2024, 16:24

Фото: iStock/KuntalSaha

Экс-офицер США Скотт Беннетт считает блефом заявления о возможной передаче Западом истребителей F-16 Украине.
«Я считаю, что это всё блеф. Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них (на Украине – ред.) пилотов для F-16», — заявил Беннетт в беседе с RT.

По его словам, пилотами на F-16 могут стать британцы, немцы, французы или американцы. Однако в этом случае, начнётся полномасштабная война.

Беннетт также выразил мнение, что Владимир Зеленский закончит как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Он считает, что у Зеленского нет будущей политической жизни, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».

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ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи
17 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз создал комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западной помощи Киеву. Информация следует из постановления Совета ЕС.
Отмечается, что комиссия была создана в рамках фонда помощи Киеву на 50 миллиардов евро до 2027 года. Цель комиссии заключается в борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и иными преступлениями, которые препятствуют законному расходованию средств.

Основной состав контрольной комиссии Европейского союза будет работать в Брюсселе, в Киеве для содействия этой работы будет создано специальное подразделение.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Владимира Гаманенко обвинили в получении взяток за перевод военнослужащих с передовой в тыл.

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#хищение
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Визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня
17 июня 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Визит главы российского государства состоится по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Последний раз российский лидер посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году.

В пресс-службе Кремля добавили, что Владимир Путин также посетит Вьетнам после 19-20 июня. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов международной и региональной повестки.

Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.

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Швейцарский МИД: Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по Украине
17 июня 2024, 13:33

Фото:istockphoto/Serhii Sobolevskyi

Ирак и Иордания не подписывали заключительное коммюнике по Украине, в список подписавших его они попали в результате ошибки, возникшей из-за проблемы координации. Об этом рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Швейцарии Валентин Клива.
«Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – сказал Клива.

Собеседник агентства отметил, что у других делегаций аналогичной проблемы не было. Саммит по Украине в Бюргенштоке проходил 15-16 июня.

По итогам встречи государств было подписано коммюнике с призывом вернуть Киеву контроль атомных электростанций, с учетом Запорожской АЭС, обеспечить доступ к портам Азовского и Черного морей и выполнить ряд прочих требований по формуле главы киевского режима Владимира Зеленского.

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#украина
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#швейцария
#новости
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«Бесполезно»: Политолог раскрыл, какие страны предложили Украине посредничество с РФ
Политолог Мирзаян: страны предлагают посредничество Украине с РФ ради собственного статуса
17 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/ffikretow

Некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Россией в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, его слова приводит украинский портал «Эспрессо». При этом он отказался назвать государства, выразившие готовность посредничества с Москвой.
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с «Радио 1» отметил, что на сегодняшний день с точки зрения урегулирования конфликта посредничество не актуально.

«Это посредничество бессмысленно, бесполезно и ни к какому результату не приведет, потому что стороны, Россия, не готовы к урегулированию конфликта, исходя из той конфигурации, которая есть сейчас. Мирное соглашение в том виде, в которым мы его видим, невозможно», — сказал эксперт.

По словам политолога, посредничество с Москвой могли предложить такие государства, как Турция, Китай, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия.
«Арабы очень активно в эти процессы вписываются», — сообщил специалист.

Собеседник добавил, что цель предложения о таком посредничестве — поднятие своего международного статуса.
«Это посредничество необходимо самим посредникам: они пытаются засчет своего посредничества, участия в важном процессе поднять свое реноме, свой международный статус. Люди все понимают, какие расклады. Но почему бы не заработать на конфликте себе статус. Это логично», — заключил политолог.

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#рф
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В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии
Песков: результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю
17 июня 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю.
По словам представителя Кремля, многие государства, которые принимали участие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России. Примечательно, что с подобным заявлением ранее выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Песков отметил, что Москва будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов. Российский лидер Владимир Путин также продолжает оставаться открытым для серьезных обсуждений, заключил пресс-секретарь.

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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#швейцария
#песков
#рф
#переговоры
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Нарышкин: Макрон слышит предупреждения России об отправке войск ЕС на Украину
17 июня 2024, 12:51

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта слышит французский президент Эммануэль Макрон. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По словам директора СВР, Запад, включая Францию, вели переговоры об этом. По утверждению Нарышкина, есть государства, выступающие против отправки своих солдат в зону спецоперации, коих большинство. Однако есть и те, кто одобряет эту инициативу.

В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине. Политик подчеркивал, что теперь для помощи Украине «ограничений больше нет».

По словам российского президента Владимира Путина, ввод военнослужащих стран Европы на Украину не изменит ситуацию.

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#мир
#россия
#украина
#сергей нарышкин
#эммануэль макрон
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Нарышкин: если Киев откажется от предложения РФ о мире, то дальше будет жестче
17 июня 2024, 11:16

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Если Украина откажется от российского предложения мирно урегулировать конфликт, то следующие условия для мира будут для Киева еще сложнее и жестче. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель российской разведки Сергей Нарышкин.
«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал Нарышкин.

Ранее президент России Владимир Путин выдвигал ряд условий для начала переговоров с Украиной. Так, киевский режим должен признать новые российские территории, подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, ограничительные меры в отношении России должны быть отменены. Кроме того, Украина должна вывести войска с территорий новых регионов РФ.

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#сергей нарышкин
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