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Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в рамках второго «саммита мира»

Зеленский: согласованный в Швейцарии план действий отправят России
16 июня 2024, 00:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план действий, принятый на «мирном саммите» в швейцарском Бюргенштоке, будет передан России, а также допустил окончание конфликта на второй конференции. Его слова цитирует «Украинская правда».
«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас», – сказал украинский президент, выступая в Швейцарии.

По словам Зеленского, основные пунктами «формулы мира», связанные с ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасностью, станут важной темой саммита.



«Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира», – отметил политик.

Ранее политолог Константин Бондаренко допустил, что Владимир Зеленский не примет предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в связи со своей несамостоятельностью.

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#конференция
Назван последний шанс спасения Украина как государства
Медведчук: мирная инициатива — последний шан
16 июня 2024, 01:03

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Мирная инициатива президента России Владимира Путина – это последний шанс сохранить Украину как государство, заявил в интервью агентству ТАСС председатель Совета Движения «Другая Украина»
Онпояснил, что сегодня на Украине царит антинародный режим, управляемый нелегитимным президентом, правовой нигилизм и государственная нацистская идеология.

«Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным», – сказал политик.

Медведчук также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не воспользовался нейтральным статусом Украины.

14 июня Путин выступил с мирным планом. По его словам, Москва готова вести переговоры о мирном соглашении, как только Киев начнет выводить войска из новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

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#владимир зеленский
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В России раскрыли число вовлеченных в украинский конфликт стран НАТО
Сенатор Цеков: около 20 стран НАТО участвуют в конфликте на Украине
16 июня 2024, 00:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

В конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО, заявил в интервью ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков из Республики Крым.
«На самом деле с РФ воюют около 20 стран, те, которые входят в НАТО, поддерживают Украину, поставляют оружие. Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – рассказал сенатор.

Таким образом он ответил на заявление президента Франции Макрона о том, что участники саммита по Украине в Швейцарии не находятся в состоянии войны с Россией. По его словам, участники саммита «стремятся к прочному миру, основанному на международном праве».

Напомним, что в настоящее время в НАТО состоят 32 страны.

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#эммануэль макрон
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В Белом доме допустили нарушение соглашения с Украиной
Белый дом: США могут нарушить соглашение с Киевом при новом президенте
16 июня 2024, 00:01

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединенные Штаты могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной при новом президенте, заявил заместитель нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
Он признал, что в такой ситуации не будет никаких гарантий выполнения соглашения.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», – заявил Салливан.

В то же время помощник Байдена заявил, что даже если администрация сменится, Соединенные Штаты в принципе будут выполнять свои обязательства.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на десять лет. Соглашение является мостом к вступлению Украины в НАТО, указывается в документе.

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В ВСУ поделились ожиданиями от саммита по Украине в Швейцарии
15 июня 2024, 23:52

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поделились ожиданиями от предстоящего саммита по Украине в Швейцарии. Военные, опрошенные французской радиостанцией RFI, заявили, что не разделяют надежды президента Владимира Зеленского.
«Как показывает опыт, из этого ничего не выйдет», – заявил 38-летний командир танковой роты по имени Максим корреспонденту RFI.

Другой опрошенный украинский солдат пожаловался, что у бойцов ВСУ нет времени следить за новостями. По его словам, солдаты даже не успевают связаться со своими семьями.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с Россией. Он добавил, что на конференцию в Швейцарии приглашены страны, готовые к диалогу.

Ранее депутат французского парламента Тьерри Мариани описал украинский саммит в Швейцарии без участия России как фарс и упущенную возможность достичь мира. По его словам, встреча, на которой не присутствовали все стороны, является просто пиар-акцией.

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#украина
#президент
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#конференция
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Главы делегаций на саммите в Швейцарии отметились нацистским лозунгом
Главы делегаций на саммите по Украине скандировали бандеровские лозунги
15 июня 2024, 23:25

Фото: iStock/william87

На саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке некоторые главы делегаций скандировали бандеровские лозунги, передает РИА Новости.
Во время групповой фотосессии звучали фразы, восхваляющие Украину и ее героев. Кто именно произнес эту фразу, не уточняется. Президент Швейцарии Виола Амхред в это время улыбалась рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В январе 2024 года Министерство юстиции России внесло этот лозунг в список нацистских наряду с лозунгами Организацией украинских националистов* и Украинской повстанческой армией* и их атрибутикой.

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* признаны экстремистскими организациями и запрещены в России
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#владимир зеленский
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#минюст рф
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Зеленский раскрыл подробности «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии
Зеленский на швейцарском саммит обсудил с Харрис поставки оружия и ПВО Киеву
15 июня 2024, 23:18

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках саммита в Бюргенштоке. Подробности встречи он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам президента, на встрече обсуждались поставки Киеву оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО). Харрис и Зеленский также обсудили ситуацию на линии фронта. Украинский лидер назвал встречу «содержательной».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить на Украину вторую батарею ПВО Patriot. В настоящее время системы Patriot хранятся на складах в Польше.

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#пво
#сша
#поставки
#польша
#склад
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Макрон призвал к расширению круга стран по украинскому вопросу
Макрон: круг вовлеченных в мирный процесс по Украине стран требует расширения
15 июня 2024, 23:11

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость увеличения числа стран-участниц урегулирования украинского конфликта, передает «Газета.ру».
Такое заявление французский лидер сделал на саммите по Украине в Швейцарии. Французский лидер отметил, что круг государств, участвующих в процессе разработки мирного плана, должен быть расширен.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита стремятся к прочному миру, основанному на международном праве. Он добавил, что никто не находится в состоянии войны с Россией.

Конференция по Украине началась 15 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Мероприятие завершится в воскресенье 16 июня. Напомним, что Москва не получила приглашения на саммит.

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#война
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Украина отказалась вести прямые переговоры с Россией
15 июня 2024, 22:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не будет вести прямые переговоры с Россией, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовквка на конференции в Швейцарии, ​сообщает издание «360».
«Прямых переговоров с Россией не будет. Это не тот формат, которому посвящен саммит», – подчеркнул Жовква.

По его словам, на саммит в Швейцарии приглашены страны, готовые к диалогу.

Накануне, 14 июня, Жовкова заявила, что Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта. В нем может принять участие и российская сторона.

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#швейцария
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#украина
#россия
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Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир
15 июня 2024, 22:54

Фото: istock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Украине необходим не иллюзорный, а настоящий и справедливый мир. Об этом он написал в социальной сети X.
«Сегодня представители сотни стран собрались в Швейцарии, чтобы обсудить возвращение мира на Украину», — отметил Павел, комментируя начало саммита по Украине в Бюргенштоке.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд ранее отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. Он добавил, что королевство готово приложить усилия для прекращения конфликта.

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