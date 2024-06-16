Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в рамках второго «саммита мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план действий, принятый на «мирном саммите» в швейцарском Бюргенштоке, будет передан России, а также допустил окончание конфликта на второй конференции. Его слова цитирует «Украинская правда».
«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас», – сказал украинский президент, выступая в Швейцарии.
По словам Зеленского, основные пунктами «формулы мира», связанные с ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасностью, станут важной темой саммита.
«Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира», – отметил политик.
Ранее политолог Константин Бондаренко допустил, что Владимир Зеленский не примет предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в связи со своей несамостоятельностью.
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Александр Климов