Латвия намерена полностью закрыть границу с Белоруссией

04 августа 2026, 06:40

Фото: iStock/kodda

Власти Латвии могут закрыть границу с Белоруссией якобы на фоне роста потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщил премьер‑министр страны Андрис Кулбергс в интервью порталу LETA.