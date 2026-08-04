Латвия намерена полностью закрыть границу с Белоруссией
Власти Латвии могут закрыть границу с Белоруссией якобы на фоне роста потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщил премьер‑министр страны Андрис Кулбергс в интервью порталу LETA.
Инициатива исходит от Министерства внутренних дел Латвии. Ведомство предлагает полностью прекратить работу границы с Белоруссией, в том числе остановить функционирование пункта пропуска «Патерниеки». Это единственный действующий объект латвийско‑белорусской границы на автодороге. Вопрос планируется рассмотреть на заседании 4 августа.
Премьер‑министр подчеркнул, что государство должно задействовать все возможные меры, чтобы усилить безопасность и ослабить миграционное давление. Он также акцентировал внимание на необходимости анализировать результативность уже принятых шагов, в частности, их влияние на нагрузку на пограничную инфраструктуру Латвии.
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