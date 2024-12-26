Хоман: Трамп вышлет нелегальных эмигрантов, чьи дети родились в США

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Куратор по вопросам безопасности границ Томас Хоман заявил, что избранный президент США Дональд Трамп вышлет нелегальных эмигрантов, чьи дети родились в Штатах. Слова политика приводит издание The Washington Post.
«Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение»,— высказался Хоман в своем интервью для газеты.
Политик отметил, что у депортируемых будет выбор, оставить своего ребенка в США или быть высланными вместе с ним. Также страна вернется к практике, когда семьи нелегальных эмигрантов помещают в заключение. Для этого соорудят временные постройки с «мягкими» условиями.
Согласно данным The New York Times, на сегодняшний день в США доля эмигрантов от всего населения страны составляет 15,2%. В последний раз такой высокий результат фиксировался в 1890 году.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что в первый же день своего правления подпишет ряд указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов. К тому же администрация президента рассматривает варианты изменения закона о получении американского гражданства по месту рождения. В частности это может быть отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам.
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