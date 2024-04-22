Кадыров назвал количество добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО

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Число добровольцев, прошедших специальную подготовку на базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе и отправившихся затем в зону специальной военной операции превышает 17 тысяч человек.
Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своём телеграм-канале он также добавил, что всего с территории Чечни отправились в зону СВО 41 722 бойца. Из них 17 079 человек — добровольцы. Все они прошли качественную военную подготовку. В настоящее время в зоне спецоперации находятся более девяти тысяч бойцов из Чечни, сообщил Кадыров.
Глава республики также подчеркнул, что все военнослужащие обеспечены оружием, современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Это является результатом поддержки со стороны Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На данный момент из средств фонда на нужды СВО израсходовано более 35 миллиардов рублей, заключил Рамзан Кадыров.
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Александр Бойцов