В Америке восхитились «‎загадочным» российским самолетом

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Российский истребитель МиГ-31 продолжает оставаться загадкой для западных стран. Об этом информирует журнал National Interest.
«МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений» — отмечается в материале.
Сообщается, что истребитель не просто сохранил свои высокие характеристики, но и прошел капитальную модернизацию. В журнале отметили, что МиГ-31 — это один из самых быстрых боевых самолетов.
МиГ-31 являются носителями ракет Х-47м Кинжал и Р-37. Х-47М Кинжал – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, по внешнему виду подобный баллистическому ОТРК Искандер.
Ранее сообщалось, что над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к границе РФ самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. В целях недопущения нарушения Государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31.
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