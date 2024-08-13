Генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев раскритиковал киевские власти за их попытки использовать западное оружие для ударов по территории России. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев демонстрирует свою «звериную фашистскую сущность», добиваясь разрешения на применение дальнобойного вооружения.