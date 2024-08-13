В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на дорогах, которые ведут к Харькову, наблюдается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Он отметил, что связано это с поимкой отделения украинских боевиков, которые самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова.
Помимо этого, Марочко рассказал, что группа совершила вооруженное разбойное нападение на продуктовый магазин. Они завладели денежными средствами, ликероводочными изделиями и продуктами питания.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
Путину доложили, почему в Курской области сложно определить местоположение противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, Марочко рассказал, что группа совершила вооруженное разбойное нападение на продуктовый магазин. Они завладели денежными средствами, ликероводочными изделиями и продуктами питания.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
Путину доложили, почему в Курской области сложно определить местоположение противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова