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В Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из ВСУ

Марочко: в Харьковской области дезертиры из ВСУ ограбили продуктовый магазин
13 августа 2024, 07:30
Фото: istock/3sbworld

Фото: istock/3sbworld

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на дорогах, которые ведут к Харькову, наблюдается усиление блокпостов вооруженных формирований Украины, а также увеличение количества автопатрулей. Он отметил, что связано это с поимкой отделения украинских боевиков, которые самовольно покинули позиции северо-западнее от Харькова.

Помимо этого, Марочко рассказал, что группа совершила вооруженное разбойное нападение на продуктовый магазин. Они завладели денежными средствами, ликероводочными изделиями и продуктами питания.



Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

Путину доложили, почему в Курской области сложно определить местоположение противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#магазин
#нападение
Рогов: Киевские власти вывозят оборудование заводов Запорожья на запад Украины
13 августа 2024, 08:10

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Киев активно вывозит оборудование и технику с заводов, расположенных в Запорожье, в западные регионы Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он также добавил, что украинские власти пытаются вывезти на запад страны и рабочие коллективы промышленных предприятий Запорожья, расположенных в подконтрольных Киеву районах. Работникам в ультимативной форме предлагается уволиться или перебраться в западные регионы вслед за перевезённым оборудованием. Причём люди не имеют возможности нормально обустроиться на новом месте, а цены на аренду жилья там запредельные, подчеркнул Рогов.

Запорожская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты. В настоящее время около 70% территории региона находится под контролем РФ.

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#рогов
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 14 БПЛА ВСУ
13 августа 2024, 07:52

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двенадцать вражеских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Курской областью, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают вооруженных дезертиров из Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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Российские бойцы захватили станцию Starlink во время штурма позиций ВСУ под Курском
МО: бойцы «Севера» захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ
13 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Anna_Anikina

Российские бойцы из группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно заявлению военного ведомства, штурмовая группа мотострелков обнаружила боевиков ВСУ, засевших в лесополосе, благодаря разведке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После получения информации командование приняло решение о проведении штурма. В результате операции были уничтожены четверо украинских военнослужащих.

«Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink», — говорится в сообщении.

Минобороны также раскрыло данные о потерях ВСУ в Курской области: за минувшие сутки армия Украины понесла до 260 бойцов убитыми. С начала боевых действий в регионе с 6 августа, общее число потерь украинской стороны составило до 1610 солдат. Бои в приграничной зоне продолжаются.

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#всу
#минобороны
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Российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ под Курском
МО: В Курской области уничтожено около 30 украинских солдат
13 августа 2024, 06:10

Фото: Минобороны РФ

В результате операций российских артиллеристов в приграничных районах Курской области было уничтожено около 30 украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По информации ведомства, расчеты 122-мм гаубиц Д-30, работающие в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений, провели успешные артиллерийские удары по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместная работа разведчиков и артиллеристов позволила нанести значительный удар по противнику, в результате чего было уничтожено около 30 военнослужащих украинской армии», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

Кадры боевой работы гаубиц Д-30 были опубликованы в пресс-релизе министерства, демонстрируя действия российских войск в текущей обстановке на фронте.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, российские военные смогли остановить продвижение противника. Он добавил, что операция завершится полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действуют меры чрезвычайного положения федерального уровня.

Ранее в понедельник российский президент заявил, что противник получит адекватный ответ и все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

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#всу
#минобороны
#удар
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Украина объявила в Херсоне принудительную эвакуацию
Кастюкевич: в ряде районов Херсона объявлена обязательная эвакуация
13 августа 2024, 05:55

Фото: istock/Aleksandr Mokshyn

Обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. Сообщения о данном событии уже несколько дней транслируются по радио», – сообщил Кастюкевич, передает РИА Новости.

По его данным, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. Сенатор отметил, что несмотря на указания властей, многие жители не хотят покидать свои дома, утверждая, что условия с момента прибытия украинских войск в город уже не могут стать хуже.

Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года по итогам референдума, который украинская сторона не признает. В настоящее время под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками.

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#херсонская область
#эвакуация
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Как украинские спецслужбы запугивают жителей Льгова
Мэр Клемешов призвал жителей Льгова не поддаваться на провокации украинцев
13 августа 2024, 04:20

Фото: istock/Diy13

Украинские спецслужбы, используя методы психологической войны, пытаются посеять панику среди мирного населения Льгова Курской области. Об этом сообщил мэр города Алексей Клемешов.
По словам сотрудники Клемешова, ЦИПсО (Центр информационно-психологического противоборства) рассылают сообщения и проводят обзвон в Telegram, выдавая себя за него. Об этом сообщает портал Kursktv.ru

Клемешов в своем заявлении подчеркнул, что сообщения от его имени являются мошенническими. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, игнорировать такие сообщения и не выполнять требования, исходящие от неизвестных лиц.

«Я никогда не связываюсь с кем-либо в Telegram посредством звонков», — отметил мэр.
По его словам, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации и распространение ложной информации среди населения. Мэр Льгова также обратился к местным жителям с просьбой сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и в администрацию города.

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#всу
#мошенники
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Киев идет на все: В Госдуме обвинили Украину в «фашистской» агрессии
Депутат Ивлев заявил, что Киев проявляет «звериную сущность»
13 августа 2024, 03:55

Генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев раскритиковал киевские власти за их попытки использовать западное оружие для ударов по территории России. В интервью РИА Новости он заявил, что Киев демонстрирует свою «звериную фашистскую сущность», добиваясь разрешения на применение дальнобойного вооружения.
Ивлев подчеркнул, что Киев «идет ва-банк», связывая полученные разведданные с дальнобойным оружием. Он считает, что такие действия лишь подтверждают агрессивный настрой киевского режима и его готовность на всё ради достижения своих целей.

Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться разрешения на использование западного оружия для ударов по России, поручив Министерству обороны и дипломатам разработать перечень необходимых действий.

Ивлев также отметил, что киевский режим активно втягивает в конфликт США и страны НАТО, что подтверждается активным сканированием российской территории авиацией дальней радиолокационной разведки НАТО. По его словам, на практике ВСУ продолжают наносить удары по российским городам и селам, жертвами которых становятся мирные граждане.

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Странная деталь, которая удивила экспертов: что обнаружили на ЗАЭС после атаки
МАГАТЭ: в поврежденной башне ЗАЭС нет остатков покрышек или дронов
13 августа 2024, 03:20

Фото: istock/Alexey Tolmachov

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли остатков покрышек или дронов в поврежденной башне градирни Запорожской АЭС, сообщает агентство РИА Новости.
В ходе осмотра поврежденной градирни, сотрудники МАГАТЭ не обнаружили следов покрышек или других остатков, связанных с атакой, как это утверждалось ранее. Это опровергло предыдущие заявления о том, что пожар мог быть вызван использованием покрышек или беспилотников.

Ранее госкорпорация «Росатом» сообщала, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух ударов беспилотников ВСУ, после чего начался пожар. Пожар был локализован силами МЧС, но оценка состояния градирни и ее восстановление будут проведены позже, когда обстановка позволит.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил, что инспекторам МАГАТЭ была предоставлена полная информация о произошедшем. Он отметил, что информация о горении покрышек и топлива в недружественных СМИ является недостоверной.

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США обвинили Украину в серьезной провокации: что ждут от Путина после атаки на Курск
Экс-посол Салливан: реакция Путина на атаку ВСУ будет решительной
13 августа 2024, 02:44

Бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что Украина перешла «красную линию» при нападении на Курскую область. По его словам, этот шаг может вызвать решительные действия со стороны президента России Владимира Путина.
В интервью телеканалу CNN Салливан отметил, что действия ВСУ в Курской области могут быть восприняты как серьезная провокация.

«Возможно, что так. Россияне могли считать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы», – сказал он.

Салливан также выразил ожидание, что Путин ответит на нападение «настолько решительно, насколько это возможно», чтобы выдавить ВСУ с российских территорий. Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление на Курскую область, но их продвижение было остановлено российскими войсками.

По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция в Курской области продолжается, и цель – разгром противника и выход на государственную границу.

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#нападение
#всу
#вс рф
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