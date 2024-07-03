Стало известно, почему Украину не хотят приглашать в НАТО

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Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Об этом информирует британская газета Telegraph.
«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — говорится в публикации.
Сообщается, что позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО. Подписано оно будет на саммите в Вашингтоне. Альян просит Киев совершить дополнительные шаги, прежде чем переговоры о вступлении продвинутся.
Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений. В статье Business Insider говорится, что Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание. Он фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова