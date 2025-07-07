«Хороший повод»: В РФ прокомментировали желание Словении выйти из НАТО

07 июля 2025, 19:56

Дипломат Бакланов: Словения может получить статус нейтрального государства

Фото: iStock/DC_Colombia

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал реакцию Словении на инициативу НАТО о том, что все члены блока должны увеличивать расходы на оборону до 5% от объема национального ВВП.





Ранее argumenti.ru писали о предложении словенского правящего Движения за свободу (Gibanje Svoboda) провести референдум о членстве страны в НАТО из-за увеличения взносов на оборону.





«Есть только два варианта — либо мы остаемся в НАТО и платим взносы, либо уходим. Все остальное — просто популистский обман словенских граждан», — заявил премьер-министр Словении и лидер движения Роберт Голоб.

«Заявления о нежелании повышать расходы по линии НАТО до 5 % — это конкретный сюжет, вокруг которого начинаются серьезные разговоры о ситуации в Европе. Ведь эти 5 %, кстати, можно и не платить. Для Роберта Голоба это повод, к которому он придирается. Он понимает, что такое повышение непродуманное», — отметил Бакланов в беседе с Общественной Службой Новостей.