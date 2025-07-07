«Хороший повод»: В РФ прокомментировали желание Словении выйти из НАТО
Дипломат Бакланов: Словения может получить статус нейтрального государства
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал реакцию Словении на инициативу НАТО о том, что все члены блока должны увеличивать расходы на оборону до 5% от объема национального ВВП.
Ранее argumenti.ru писали о предложении словенского правящего Движения за свободу (Gibanje Svoboda) провести референдум о членстве страны в НАТО из-за увеличения взносов на оборону.
«Есть только два варианта — либо мы остаемся в НАТО и платим взносы, либо уходим. Все остальное — просто популистский обман словенских граждан», — заявил премьер-министр Словении и лидер движения Роберт Голоб.
Примечательно, что лидеры коалиционных партий, социал-демократов (SD) и левых (Levica), высказались в поддержку такого референдума.
«Заявления о нежелании повышать расходы по линии НАТО до 5 % — это конкретный сюжет, вокруг которого начинаются серьезные разговоры о ситуации в Европе. Ведь эти 5 %, кстати, можно и не платить. Для Роберта Голоба это повод, к которому он придирается. Он понимает, что такое повышение непродуманное», — отметил Бакланов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он уточнил, что руководство Словении недовольно возможными финансовыми потерями.
Эксперт считает, что для Европы было бы удобным появление нейтральных стран, которые можно было бы использовать в качестве площадок для переговоров.
Референдум о нежелании повышать расходы на оборону может стать поводом для стран, которые не согласны с глобальными комбинациями ЕС и НАТО, заключил Бакланов.