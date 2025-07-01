Политолог Перенджиев: Запад хочет сделать Одессу натовским городом
Запад заложил деньги на превращение Одессы в город НАТО из-за стратегически важного порта, заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, аналогичный план существовал в отношении Севастополя, но провалился. Перенджиев отметил NEWS.ru, что Одесса имеет ключевое значение как крупный порт. Он уточнил, что до 2017 года в бюджетах западных стран были предусмотрены средства на переформатирование Севастополя после ухода Черноморского флота, однако этот план не реализовался.
По мнению политолога, сейчас эти средства направлены на Одессу. Перенджиев считает, что Румыния и Польша уже выделили бюджеты на эти цели, а Франция готова отстаивать свои интересы наравне с Великобританией, которая рассматривает себя как внешнее правительство Украины.
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