В Киеве считают, что Украина «нейтрализует» Россию вместо НАТО
Ермак: Украина без НАТО занимается нейтрализацией России по стратегии альянса
Украина без членства в НАТО давно действует по ее стратегии, которая направлена на нейтрализацию России. Об этом написали руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава миссии страны Алена Гетманчук в статье для издания The Hill 2511.
«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как «наиболее существенной и прямой угрозы» безопасности союзников», — говорится в материале.По их мнению, Европа должна активнее включаться в этот процесс — брать на себя больше ответственности и развивать оборонный потенциал. При этом участие Украины, имеющей боевой опыт, может помочь альянсу в перестройке системы европейской безопасности, ускорить и упростить этот процесс, считают политики.