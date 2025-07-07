07 июля 2025, 15:37

Ермак: Украина без НАТО занимается нейтрализацией России по стратегии альянса

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина без членства в НАТО давно действует по ее стратегии, которая направлена на нейтрализацию России. Об этом написали руководитель офиса президента Андрей Ермак и глава миссии страны Алена Гетманчук в статье для издания The Hill 2511.







«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как «наиболее существенной и прямой угрозы» безопасности союзников», — говорится в материале.

