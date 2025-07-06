Медведев пригрозил генсеку НАТО сибирским лагерем и посоветовал учить русский
Медведев: русский язык может пригодиться генсеку НАТО в сибирском лагере
Генеральному секретарю НАТО Марку следует выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.
«Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы», — выразил мнение Медведев.
Так он ответил на слова генсека НАТО, который допустил, что Россия может напасть на территорию альянса. По мнению российского политика, русский язык пригодится Рютте в лагере в Сибири.
Ранее зампред Совбеза РФ рассказал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».