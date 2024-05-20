«Хоть свинья в ермолке»: стало известно, кто может подписать акт о капитуляции Украины

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Акт о капитуляции Украины может подписать как президент Украины Владимир Зеленский, так и любой его преемник Капитуляция Украины может быть подписана как президентом Владимиром Зеленским, так и любым его преемником, хоть «свиньей в ермолке». Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.
«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет. Хотя он, как и любой его преемник, может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции», — отметил Медведев.
При этом он подчеркнул, что у преступного режима не может быть правомочного правителя, а номинальным или фактическим лидером может быть кто угодно. По словам Медведева, для распавшейся Украины не важна личность такого главаря, оно является правонарушителем. Однако такое лицо может стать участником подписания акта о капитуляции, заключил зампредседателя Совбеза РФ.
Напомним, срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.
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Элина Позднякова